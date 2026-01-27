Futbol Sala / Segona B
Roger Bermusell torna al Covisa Manresa
L’ala de 32 anys, format al planter del Pujolet, va debutar amb el primer equip en edat juvenil i ha estat professional en clubs com l’Industrias
El futbolista manresà, que podria debutar dissabte, lluirà el dorsal 18 amb què va debutar
Mentre les solucions a la pista no acaben de fructificar, els despatxos del Covisa Manresa treballen per donar eines que ajudin l’equip a sortir del pou en què s’ha ficat i arribar a temps d’escapar-se del descens a Tercera Divisió. L’últim fitxatge és el del manresà Roger Bermusell, que des de fa uns dies ja s’entrena a les ordres de Jairo Molero i que podria debutar aquest dissabte a partir de les 18.30 h contra el Futsal Mataró, el líder del Grup 3 de la Segona Divisió B.
L’ala arriba procedent de l’Xbuyer Castelldefels, que milita a la Tercera Divisió. Es va formar als equips base del Manresa Futbol Sala des de la categoria benjamí. Va destacar molt aviat, i en edat juvenil ja es va incorporar al primer equip. Va ser a mitjans de la temporada 2009-2010 i s’hi va estar fins a la 2014-2015.
Després d’un any a Segona Divisió B amb el CCR Castelldefels, va saltar al Barcelona Atlètic, de Segona Divisió. També s’hi va estar una temporada. A la següent, va seguir a la mateixa categoria de plata amb el Real Betis Futsal, d’on va passar a l’Imperial Wet, equip de la Primera Divisió de Romania.
Va tornar-ne al cap d’un any per jugar durant quatre temporades a la Primera Divisió espanyola, la primera amb l’O’Parrulo Ferrol i les tres següents amb l’Industrias Santa Coloma.
Del 2022 al 2024, va militar al Sala 5 Martorell, de la Segona Divisió, i des de llavors jugava amb l’Xbuyer Castelldefels a Tercera Divisió.
Amb 32 anys, raons personals i professionals han propiciat que torni a Manresa, circumstància que ha afavorit el fitxatge pel club en què es va formar.
Situació delicada
Roger Bermusell lluirà el dorsal número 18, precisament, el mateix amb què va debutar en edat juvenil amb el primer equip.
Arriba a dotze jornades per acabar la lliga, en què el Covisa Manresa haurà de remuntar els set punts que el separen de la salvació. Els manresans ocupen l’antepenúltima posició de la taula, amb 13 punts. Tenen per sobre el Sant Quirze amb 15 punts, equip amb qui tenen el desempat perdut (4 a 1 i 6 a 5), i el Lleida, l’Industrias i el Castelldefels amb 20 punts. Més amunt i inabastables semblen l’IBI amb 26 punts i l’Hospitalet, les Corts i el Pilar, tots tres amb 29 punts.
Després d’un inici de competició nefast, en què només va sumar un punt a la pista del Pilar en les deu primeres jornades, ara acumula quatre victòries al Pujolet, però també quatre derrotes fora de casa.
Els cinc partits pròxims semblen definitius per a les aspiracions de salvar la categoria. Després de rebre el líder Mataró, hauran de visitar el Canet (5è), rebre el Castelldefels (10è), anar a Lleida (12è) i enfrontar el Pilar (6è). A les tres últimes jornades, visitaran les pistes dels cuers Bisontes (15è) i Montesión (16è) i rebran l’Industrias (11è).
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats