Joan García, premiat a la Festa de l’Esport Català: "En la vida i en l'esport cal buscar nous reptes"
El porter de Sallent va recollir el guardó que en altres ocasions han guanyat Gasol, Marc Márquez, Pau Cubarsí o Lamine Yamal
Ivan San Antonio
Joan García va ser un dels protagonistes de la Festa de l’Esport Català, gala en la qual SPORT i UFEC (Unió de Federacions Esportives Catalanes) s’uneixen per premiar els millors esportistes del país durant el 2025. Sense cap dubte, el porter de Sallent havia de ser un dels guardonats durant un acte que es va celebrar al CaixaForum de Barcelona i que va reunir una àmplia representació de l’esport català.
Gasol, Marc Márquez, Pau Cubarsí o Lamine Yamal havien rebut en edicions anteriors el guardó que en aquesta ocasió va rebre Joan García. Joan Vehils, director d'SPORT, de fet, està convençut que els precedents permeten preveure que el porter blaugrana, com aquells que van ser premiats abans, “té l’èxit assegurat”. I és que el de Sallent ja és present i futur al Barça i, més aviat que tard, acabarà sent el porter de la selecció espanyola.
El seu currículum, amb només 24 anys, ja és el d’un futbolista consolidat a l’elit del futbol tot i que el millor encara ha de venir. Va ser una peça clau en la salvació de l’Espanyol la temporada passada i les seves actuacions van permetre mantenir la categoria i obligar el Barça a moure fitxa per aconseguir el seu fitxatge. La seva valentia el va portar al Camp Nou i ja és un dels millors porters del món.
Cat, la mascota del Barça, va acompanyar a l’escenari en Joan, que va rebre el premi de mans de Berni Álvarez, Conseller d’Esports de la Generalitat: “Aquest últim any han passat moltes coses, sobretot esportivament, però a la vida i a l’esport cal buscar nous reptes, fer camí mica en mica, amb noves il·lusions, però sense oblidar d’on véns, amb el màxim respecte i orgull”. L’objectiu és “seguir assolint títols, després d’aconseguir el primer que hem pogut. Estem vius en tots els altres i vull gaudir molt del dia a dia; això ens portarà a l’èxit”.
