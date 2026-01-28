Futbol / Lliga de Campions
Ensurt, remuntada i pas directe als vuitens de final (4-1)
Els blaugrana encaixen un gol al minut 4, capgiren el marcador a la segona part amb gols de Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha i Rashford i acaben cinquens
El seu rival sortirà de les eliminatòries entre París Saint Germain i Newcastle o Mònaco i Qarabag
El FC Barcelona va començar l’última jornada de la Fase Lliga en la novena posició, la va acabar la cinquena posició i s’estalviarà haver de jugar l’eliminatòria de classificació per als vuitens de final. Els blaugrana van haver de remuntar el gol dels danesos al minut 5, amb què es va arribar a la mitja part. Lewandowski i Lamine Yamal van capgirar el marcador, van espantar les pors, i Raphinha i Rashford van tancar el resultat. El rival dels blaugrana als vuitens de final serà PSG, Newcastle, Mònaco o Qarabag.
La segona edició del nou format de la Lliga de Campions ha propiciat que 30 dels 36 equips es juguessin passar a la següent fase. De fet, en tots divuit partits estava en joc alguna posició. Fins i tot en el més intranscendent, entre l’Arsenal i el Kairat, últim, els anglesos havien de ratificar el primer lloc.
Hansi Flick havia assegurat que no estarien pendents de la resta de partits, però resultava inevitable tenir-hi una orella posada, encara més en acabar la primera part perdent. Hi havia 8 equips amb 13 punts i 5 més que mantenien possibilitats de passar-los. També hi cabia l’opció d’una patacada que relegués Liverpool i Madrid. No van fallar els anglesos, però sí els madrilenys que van perdre contra el Benfica de Jose Mourinho (3-2) i acaben novens.
La qüestió era sumar els tres punts i eixamplar tant com fos possible el marge de cinc gols a favor que l’havien situat a la novena posició i veure què feien els rivals directes. Els blaugrana començaven novens, van transitar per la catorzena posició ivan arribar a la mitja part tretzens. Els resultats a la resta de partits els afavorien, però els calia fer la feina.
El tècnic alemany va disposar l’onze titular que es preveia, amb Èric Garcia de pivot al mig del camp, i amb Olmo i Fermín per suplir les baixes de Pedri lesionat i De Jong sancionat.
Els blaugrana van començar malament. Una pèrdua al mig del camp al minut 4 va provocar una contra que va deixar sol l’islandès Dadason per batre la sortida de Joan Garcia. Abans de guanyar i golejar, calia remuntar contra un equip que jugava amb una defensa de cinc i una línia de quatre ben a prop i a favor de marcador. La victòria els classificava per a la ronda següent.
Va semblar que l’equip es refeia perquè de seguida va generar ocasions de Lewandowski, Èric i Raphinha abans del quart d’hora. La sensació era que als danesos els costaria de mantenir l’avantatge i que quedaven a mercè de l’efectivitat blaugrana. Al minut vint, el Barça sacava el sisè córner. Èric Garcia va topar amb el travesser passada la mitja hora i, tot seguit, Kotarski li treia el gol a Lamine Yamal després d’haver frustrat Lewandowski. S’acostava la mitja part, els blaugrana s’impacientaven i el Camp Nou s'angoixava. La sobreexcitació generava imprecisions i pèrdues.
Del pas del vestidor en va sortir Marc Bernal en el lloc d’Èric Garcia, que havia rebut una pilotada al clatell. El berguedà va engaltar un xut des de la frontal rebutjat per Kotarski. Va ser com un senyal de la determinació amb què afrontaven la segona part. Lamine Yamal va entrar a l’àrea i va deixar la pilota franca a Lewandowski per fer l’empat. Els blaugrana tornaven a la novena posició inicial.
Com a l’inici de la primera meitat, tornava a fer la sensació que el Copenhaguen no resistiria el setge del Barça. Encara més, quan Jacob Neestrup prescindia de dos davanters. Aquest cop, va ser cert.
Lamine Yamal mateix va fer el 2 a 1 i va posar el partit en pendent favorable. Raphinha de penal i Rashford de falta van certificar la victòria per 4 a 1.
Fitxa tècnica
FC BARCELONA (4): Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín (Araujo, m. 72), Balde; Olmo (Rashford, m. 72), Èric García (Marc Bernal, m. 46), Fermín (Casadó, m. 79); Lamine Yamal, Lewandowski (Ferran, m. 82), Raphinha.
FC COPENHAGUEN (1): Kotarski; Meling, Hatzidiakos, Gabriel Pereira, Lopez; Larsson (Robert, m. 65), Suzuki, Clem (Claesson, m. 55), Achouri (Moukuoko, m. 65); Elyounoussi (Hojer, m. 78), Dadason (Madsen, m. 55).
ÀRBITRE: Benoît Bastien (França). Benoît Bastien (França). Va amonestar Marcos López, Lamine Yamal, Suzuki i Meling.
GOLS: 0-1 (m. 4), Dadason; 1-1 (m. 48), Lewandowski; 2-1 (m. 60), Lamine Yamal; 3-1 (m. 68), Raphinha (p); 4-1 (m. 85), Rashford.
