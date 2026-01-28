Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Curses de muntanya sobre neu

Marc Bernades, d'Igualada, acaba cinquè el Campionat d'Espanya d'Snowrunning

El corredor anoienc va pagar l'esforç extra que en aquesta disciplina suposa haver d'obrir traça respecte a aprofitar la neu més compacta que deixen els rivals

Bernades, amb mànigues blaves, encapçalant el grup capdavanter

Bernades, amb mànigues blaves, encapçalant el grup capdavanter / Arxiu particular

Marc Llohis

Manresa

El corredor igualadí Marc Bernades va ser cinquè al Campionat d'Espanya d'Snowrunning d'aquest 2026. Les constants nevades que han assetjat la península en les darreres setmanes, i que han deixat paisatges d'ensomni al Pirineu, van jugar un paper diferencial en l'edició d'enguany. Principalment perquè aquestes circumstàncies impliquen que els primers classificats hagin de destinar un esforç extra més que considerable per obrir traça damunt d'un gruix molt important de neu acabada de caure.

L'escenari escollit per la disputa de la prova va ser el Centre Nòrdic de Larra-Belagua, a Navarra. Un entorn privilegiat a molta alçada, i on va ser necessari modificar el recorregut inicial a causa dels importants gruixos acumulats. Al final, es va optar per competir a un circuit de més de 5 quilòmetres i mig i 150 metres de desnivell positiu al qual els corredors havien de completar dues voltes, deixant la prova en un total d'11 quilòmetres i 300 metres positius a superar.

Una estratègia costosa

Arrossegant el bon estat de forma exhibit a la Romeufontaine, Bernades no va voler especular i va optar per encapçalar, des de l'inici, el grup capdavanter. Una estratègia que, després de la carrera, ell mateix reconeixia que potser no havia estat la més encertada: "L’esforç per avançar fora traça era molt gran, potser vaig pecar d’anar massa fort al principi per poder navegar i moure’m al meu propi ritme, que amb grans gruixos de neu era segurament més elevat que el grup".

Aquest cansament extra va pesar massa a la segona volta, ja amb el terreny més trepitjat, però encara amb el grup dels líders molt compacte. Bernades va pagar el sobreesforç inicial, i no va ser capaç d'aguantar el ritme que imprimien els corredors que poc després es disputarien l'or. Això sí, va ser prou intel·ligent per no defallir i recuperar un darrer gram de forces i superar un parell de rivals al final per ser cinquè.

La prova la va guanyar el català David Prades, seguit dels madrilenys José Antonio Bellido i Alberto Agúndez en uns darrers metres trepidants. Prades va saber jugar amb sang freda, i va canviar el ritme al final, quan les cames ja començaven a fer figa. Un moviment que li va servir per obrir 8 segons amb el segon classificat i 16 amb Agúndez, que va pujar al tercer graó del podi.

