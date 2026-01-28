Esquí de muntanya
Ot Ferrer, de Berga, i Maria Costa, de Santpedor, es presenten amb l'equip olímpic d'esquí de muntanya
Els dos esportistes seran als Jocs de Milà-Cortina d'Ampezzo i abans, aquest cap de setmana, participaran a Boí-Taüll en la Copa del Món
El berguedà Ot Ferrer i la santpedorenca Maria Costa són dos dels quatre integrants de l'equip espanyol d'esquí de muntanya que participaran, en el debut d'aquesta disciplina en uns Jocs, en la cita que arrencarà d'aquí a pocs dies a Milà i Cortina d'Ampezzo. Ells dos, i el banyolí Oriol Cardona, s'han presentat en un acte que ha tingut lloc aquest dimecres al Museu Olímpic Joan Antoni Samaranch de Barcelona i que ha servit, també, per presentar la prova de la Copa del Món en què participaran aquest cap de setmana a Boi-Taüll.
A part d'ells tres, també ha intervingut, en una gravació, l'andalusa Ana Alonso, la quarta integrant de la formació estatal, que acompanyarà Cardona en els relleus mixtos. L'acte ha comptat amb la participació del president de la FEDME, Bernat Clarella; el president d’FGC, Carles Ruiz Novella; el secretari general d’Esports, Abel Garcia i el director d’Esports del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Ricardo Leiva Roman.
En la seva intervenció, el berguedà Abel Garcia ha declarat que "aquest proper cap de setmana, a Boí-Taüll veurem en acció esportistes catalans que tenen moltes opcions de guanyar les primeres medalles olímpiques en esquí de muntanya pel nostre país. Pel govern, és un orgull veure que els esportistes catalans són majoria en la delegació estatal, tant en esquí de muntanya com en el global de la delegació olímpica espanyola als Jocs de Milà i Cortina".
Ha afegit que "per tal de millorar aquest potencial i que ens aporti més èxits de futur, estem treballant en el nou pla ARC 360. Volem transformar l’actual model català d’alt rendiment i tecnificació esportiva posant l’esportista al centre perquè tingui les millors condicions i instal·lacions per preparar-se i excel·lir a l’elit".
Cita clau
La prova de Boí-Taüll del cap de setmana reunirà més de 180 esportistes de 28 països que competiran en les proves d'esprint i de relleus mixtos, les dues modalitats olímpiques existents. És l'última competició regular abans de l'inici dels Jocs i, per tant, un termòmetre important per mesura l'estat de forma amb el qual les diferents delegacions arriben a la cita.
De tota manera, les competicions d'esquí de muntanya seran de les últimes que tindran lloc a Itàlia. Les proves d'esprint no es disputaran fins al proper 19 de febrer, un dijous, i les de relleus mixtos, dos dies més tard, el 21.
A Boí-Taüll, aquest dissabte es farà la prova d'esprint. Els quarts de final es podran veure per Esport3 de 9.50 a 10.45 hores i les semifinals i finals, per TV3 de 10.55 a 12.15 hores. L'endemà, diumenge, hi haurà els relleus mixtos en una competició que es retransmetrà per TV3 de 10.25 a 11.45 hores.
Ot Ferrer i Maria Costa van lligar definitivament la seva classificació per als Jocs Olímpics a principi del passat desembre després de les seves posicions a les curses de la Copa del Món de Solitude, a l'estat de Utah. Tots dos havien encarrilat aquest èxit gràcies als bons resultats de l'any passat.
Tots dos són resultat del bon paper de l'equip estatal en els Jocs Olímpics de la Joventut que es van fer a Lausana, el 2020. Ferrer hi va assolir dos bronzes, un en cada especialitat i Costa va ser campiona en l'esprint i tercera, amb el berguedà en els relleus. Després, ell va ser bronze en el Mundial sub-23 de Morgins i també va quedar tercer en una prova de la Copa del Món, a Shahdag, a l'Azerbadjan, de la Copa del Món.
