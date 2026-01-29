Futbol/Tercera RFEF
El CE Manresa es reforça amb el lateral Ángel Vera i es desprèn de Curu
El defensa que han signat els blanc-i-vermells procedeix de l'Azuqueca, del grup de Castella-la Manxa, i es va formar al Cornellà i l'Europa abans de jugar a l'Osca
Regió7
El CE Manresa ha anunciat aquest dijous la contractació d'Ángel Vera, un lateral dret procedent de l'Azuqueca, conjunt que també actual a Tercera RFEF, en el seu cas en el grup de Castella-la Manxa. Es va formar al Cornellà i a l'Europa abans de jugar al juvenil de l'Osca, del qual va saltar a l'equip de la província de Guadalajara, amb el qual l'any passat va jugar vint partits i enguany n'ha disputat dotze.
El jugador, de vint anys, firma fins a final de temporada i l'anunci de la seva arribada coincideix amb el de la sortida d'Arnau Coromina, Curu, qui ha jugat cedit als manresans procedent del Girona. En la seva etapa al Bages, Curu ha jugat sis partits, un de titular. El club li ha agraït els seus serveis.
Aquests moviments tenen lloc pocs dies abans que finalitzi el període de fitxatges, que es tanca el proper dilluns, dia 2 de febrer, a les 23.59 hores.
