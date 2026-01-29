Ciclisme
Sant Fruitós acollirà la primera Copa Catalana BTT internacional
La cursa, de categoria UCI C3, dona punts per al rànquing mundial de ciclisme de muntanya
Sant Fruitós de Bages serà l’escenari de la primera màniga de la Copa Catalana Internacional de Bicicleta Tot Terreny Biking Point, aquest dissabte 31 de gener. Serà la segona vegada consecutiva que la localitat bagenca n’obre la temporada. El mateix dissabte es disputaran una cursa popular de ciclisme gravel i les curses infantils de la Super Cup Youth.
La cursa compta amb la categoria UCI C3, que atorga la Unió Ciclista Internacional. Aquesta categoria atorga punts per al rànquing mundial del ciclisme de muntanya.
El circuit, de 5,2 km i 56 metres de desnivell positiu, transcorre per un traçat boscós, recaragolat i exigent. La modalitat és el Cros Country Olímpic, la distància olímpica del ciclisme de muntanya.
El principal candidat a la victòria és el ciclista andorrà Roger Turne. Va ser un dels participants a l’últim Campionat del Món de la disciplina en la categoria Sub23.
En dones, la favorita és Núria Bosch, l’actual subcampiona d’Espanya en XCO. La corredora de l’equip Massi és una de les referents catalanes del ciclisme de muntanya.
La jornada començarà a les 8.00 del matí, amb els entrenaments i reconeixement del circuit, que s’allargarà fins a les 9.45h. Una mica abans, a les 9.30, haurà començat la cursa popular Gravel Ride Tour. Des de les 10.00 h i fins a les 12.00 h, correran els alevins i els infantils inscrits en la Super Cup Youth. I serà a les 12.00 h quan començaran les curses de la Copa Catalana en les categories elit, Sub 23, júnior i màster. Les últimes sortiran a partir de les 15.30 h.
