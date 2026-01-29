Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Artur MasR4Premi Planes d’investigacióAlba CaretaBaxi ManresaBarça
instagramlinkedin

Ciclisme

Sant Fruitós acollirà la primera Copa Catalana BTT internacional

La cursa, de categoria UCI C3, dona punts per al rànquing mundial de ciclisme de muntanya

Sortida de l'edició de l'any passat

Sortida de l'edició de l'any passat / Copa Catalana BTT

Regió7

Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages serà l’escenari de la primera màniga de la Copa Catalana Internacional de Bicicleta Tot Terreny Biking Point, aquest dissabte 31 de gener. Serà la segona vegada consecutiva que la localitat bagenca n’obre la temporada. El mateix dissabte es disputaran una cursa popular de ciclisme gravel i les curses infantils de la Super Cup Youth.

La cursa compta amb la categoria UCI C3, que atorga la Unió Ciclista Internacional. Aquesta categoria atorga punts per al rànquing mundial del ciclisme de muntanya.

El circuit, de 5,2 km i 56 metres de desnivell positiu, transcorre per un traçat boscós, recaragolat i exigent. La modalitat és el Cros Country Olímpic, la distància olímpica del ciclisme de muntanya.

El principal candidat a la victòria és el ciclista andorrà Roger Turne. Va ser un dels participants a l’últim Campionat del Món de la disciplina en la categoria Sub23.

En dones, la favorita és Núria Bosch, l’actual subcampiona d’Espanya en XCO. La corredora de l’equip Massi és una de les referents catalanes del ciclisme de muntanya.

Notícies relacionades

La jornada començarà a les 8.00 del matí, amb els entrenaments i reconeixement del circuit, que s’allargarà fins a les 9.45h. Una mica abans, a les 9.30, haurà començat la cursa popular Gravel Ride Tour. Des de les 10.00 h i fins a les 12.00 h, correran els alevins i els infantils inscrits en la Super Cup Youth. I serà a les 12.00 h quan començaran les curses de la Copa Catalana en les categories elit, Sub 23, júnior i màster. Les últimes sortiran a partir de les 15.30 h.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
  2. Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
  3. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  4. La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
  5. El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
  6. Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
  7. Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
  8. «Qui pugui tornar a impulsar el projecte de Convergència tindrà molt recorregut»

Sant Fruitós acollirà la primera Copa Catalana BTT internacional

Sant Fruitós acollirà la primera Copa Catalana BTT internacional

El programa de Noves Oportunitats celebra a Manresa una dècada oferint un futur professional i personal als joves

El programa de Noves Oportunitats celebra a Manresa una dècada oferint un futur professional i personal als joves

Ábalos diu que ha hagut de jubilar-se per poder mantenir la seva família i pagar la defensa judicial

Ábalos diu que ha hagut de jubilar-se per poder mantenir la seva família i pagar la defensa judicial

Cues al consolat del Pakistan a Barcelona pel certificat d’antecedents penals per a la regularització

Cues al consolat del Pakistan a Barcelona pel certificat d’antecedents penals per a la regularització

Una aspirina al dia? El cardiòleg Aurelio Rojas avisa: “Només en casos molt seleccionats”

Una aspirina al dia? El cardiòleg Aurelio Rojas avisa: “Només en casos molt seleccionats”

El Rallye Monte-Carlo Historique omplirà Manresa de Porsche, Autobianchi i Volkswagen el pròxim diumenge

El Rallye Monte-Carlo Historique omplirà Manresa de Porsche, Autobianchi i Volkswagen el pròxim diumenge

El concert "Llach Gener del 76" serà el Pòrtic de la Mediterrània el 9 d'octubre al Kursaal de Manresa

El concert "Llach Gener del 76" serà el Pòrtic de la Mediterrània el 9 d'octubre al Kursaal de Manresa

El tren de borrasques que travessa Espanya desencadenarà més temporals marítims i vents huracanats a partir de divendres

El tren de borrasques que travessa Espanya desencadenarà més temporals marítims i vents huracanats a partir de divendres
Tracking Pixel Contents