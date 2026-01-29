TRIBUNALS
Laporta nega la seva vinculació amb la societat CSSB
El dirigent es desmarca de les declaracions d’Albert Ramos, qui demana la devolució de 100.000 dòlars "prestats" a una companyia establerta a Hong Kong.
Regió7
Joan Laporta, president del Futbol Club Barcelona, va emetre ahir un comunicat en el qual es va desmarcar de les declaracions fetes per l’extennista Albert Ramos, qui, en una entrevista amb aquest diari, va parlar de la seva odissea judicial després de "prestar" 100.000 dòlars a la societat establerta a Hong Kong CSSB Limited.
"La querella mitjançant la qual el Sr. Albert Ramos sosté que hauria sigut enganyat no es dirigeix a la meva persona, com tampoc a la del Sr. Rafael Yuste ni al Sr. Xavier Sala Martín, ja que aquell no ha considerat, ni al denunciar els fets investigats ni durant el transcurs de la investigació judicial, que cap d’ells l’haurien enganyat", exposa Joan Laporta.
Ramos, en l’entrevista amb aquest diari, va dir que entre els querellats no hi havia directament Laporta, Yuste i Sala Martín, sinó Joan Oliver per un presumpte delicte d’estafa agreujada, la seva assessora financera en aquella etapa, i també l’esmentada mercantil CSSB Limited. En un altre procediment judicial pel cas Reus, no obstant, la justícia mira de determinar la relació entre Laporta, Yuste i Sala Martín amb la societat CSSB.
"No soc ni he sigut mai accionista o soci de la societat CSSB Ltd., com tampoc la resta de persones a qui s’al·ludeix en les informacions difoses, igual com reitero que no soc ni he sigut mai representant o apoderat de la societat CSSB Ltd., tal com resulta dels registres oficials de caràcter mercantil de la jurisdicció d’aquesta societat, i així s’ha constatat en l’esmentada investigació judicial", declara Laporta.
El dossier
Albert Ramos, en la seva entrevista, va explicar que el 2016 li van presentar "un dossier de 12 pàgines on apareixia el nom d’un club de futbol xinès, el Beijing Institute of Technology Football Club, on s’explicava que el control del seu desenvolupament l’assumia CSSB, juntament amb l’explicació del pla de negoci i la fotografia amb una breu descripció personal de Joan Laporta, Joan Oliver, Rafael Yuste i Xavier Sala Martín com a exemple d’èxit en la seva etapa al FC Barcelona". "Es deia que el 2011 ells quatre havien creat CSSB. A mi em va donar una tranquil·litat absoluta saber que aquestes persones eren al capdavant de CSSB Limited, per això em vaig decidir a fer la transferència del préstec", va explicar.
El president del Barça, a més, expressa que la querella a què es refereix Albert Ramos "va ser arxivada el mes de setembre del 2025, per segona vegada, al considerar la jutge encarregada de la investigació que no existeix cap tipus d’indici que el querellant fos enganyat; cosa que està pendent de confirmació per l’Audiència Provincial de Barcelona". La defensa d’Albert Ramos cerca que l’Audiència de Barcelona accepti el seu recurs judicial.
Són les mateixes explicacions donades el 16 de gener passat per part del president del Futbol Club Barcelona al Jutjat d’Instrucció número 22 de Barcelona, que el mes de novembre passat va ser instat per l’Audiència Provincial que tramités la querella presentada per una altra inversora. En aquest procediment sí que apareixen com a investigats Laporta, Oliver, Yuste i Sala Martín.
En seu judicial, Laporta va negar haver firmat cap mena d’acord amb una dona que l’acusa d’estafar-li uns 100.000 euros després d’haver sigut invertits en les societats Core Store, ubicada a Barcelona, i CSSB Limited per a projectes empresarials relacionats amb el Reus Deportiu i una acadèmia de futbol a la Xina.
L’advocat de la querellant va presentar al jutjat un contracte firmat per Laporta amb CSSB, en el qual es compren més de mil accions de la companyia per valor de més de 50.000 dòlars. L’esmentat document es va incorporar a la causa i la jutge en va demanar una traducció.
"El document a què s’al·ludeix d’una manera tergiversada en les informacions que s’han difós el que deixa constància és dels socis de la societat Core-Store, en cap cas de la societat CSSB Ltd", manifesta Laporta.
