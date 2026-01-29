Ciclisme
L'equip de Manresa TBellés i Massi uneixen els seus camins
La formació bagenca havia acabat pocs dies enrere la seva relació amb Cannondale
Regió7
L'equip manresà TBellés ha anunciat aquest dijous la seva nova relació amb Massi, pocs dies després de donar a conèixer que finalitzava la que va mantenir amb Cannondale.
En la nota de premsa en què s'ha fet oficial l'anunci, les dues parts afirmen que "aquesta aliança respon a la certesa que és un projecte amb recorregut. Una aposta compartida per construir una estructura sòlida, reconeixible i competitiva, en què el material evoluciona al mateix ritme que els resultats".
En l'anunci es comenta que Massi "arriba amb ADN de competició i resultats que l’avalen en l’XCO internacional: campiona del Món, campiona de la Copa del Món, campiona d’Europa i campiona d’Amèrica. No és casualitat. És mètode. Competir per crear producte".
Afegeix que "aquest enfocament encaixa de manera natural amb la identitat de TBellès Team i el seu equip XCM. Un projecte que ha crescut fins a convertir-se en un referent internacional sense dreceres ni artificis, mantenint intacta una manera honesta i exigent d’entendre aquest esport".
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
- «Qui pugui tornar a impulsar el projecte de Convergència tindrà molt recorregut»