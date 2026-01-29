Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'equip de Manresa TBellés i Massi uneixen els seus camins

La formació bagenca havia acabat pocs dies enrere la seva relació amb Cannondale

Els integrants de les dues parts celebren l'acord

Els integrants de les dues parts celebren l'acord / Massi

Regió7

Manresa

L'equip manresà TBellés ha anunciat aquest dijous la seva nova relació amb Massi, pocs dies després de donar a conèixer que finalitzava la que va mantenir amb Cannondale.

En la nota de premsa en què s'ha fet oficial l'anunci, les dues parts afirmen que "aquesta aliança respon a la certesa que és un projecte amb recorregut. Una aposta compartida per construir una estructura sòlida, reconeixible i competitiva, en què el material evoluciona al mateix ritme que els resultats".

En l'anunci es comenta que Massi "arriba amb ADN de competició i resultats que l’avalen en l’XCO internacional: campiona del Món, campiona de la Copa del Món, campiona d’Europa i campiona d’Amèrica. No és casualitat. És mètode. Competir per crear producte".

Afegeix que "aquest enfocament encaixa de manera natural amb la identitat de TBellès Team i el seu equip XCM. Un projecte que ha crescut fins a convertir-se en un referent internacional sense dreceres ni artificis, mantenint intacta una manera honesta i exigent d’entendre aquest esport".

