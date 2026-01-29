Motor
Un manresà i un navarclí participaran al prestigiós ral·li Iron Panda, al Marroc
El dakarià David Palmada "Pelut" uneix forces amb el navarclí Xevi Valverde en un exigent raid de cotxes clàssics
Lluc Grandia
Navarcles va acollir la presentació de la cursa Iron Panda, un exigent ral·li raid al Marroc que es disputarà del 6 al 14 de febrer i que enguany comptarà amb una parella bagenca. El manresà David Palmada, ‘Pelut’, que tot just acaba d'arribar del seu 26è Dakar com a mecànic, es posa al volant d'un Panda clàssic i, enguany, tindrà com a copilot l’experimentat navarclí Xevi Valverde.
L'acte, que va reunir gairebé dues-centes persones a l'Auditori Agustí Soler i Mas, va comptar amb la presència dels dos pilots, el director de la cursa, Josep ‘Pepo’ Lozano, el mecànic de l'equip Pedregà Lluc Vich, i els pilots del Dakar Albert Llobera, Gerard Farrés, Josep Pedró i Xavi Ribas. A fora de la sala, diversos cotxes clàssics de ral·li raid, alguns de dakarians, feien les delícies dels espectadors.
L’Iron Panda és un ral·li raid, a l’estil Dakar, però exclusiva per al model Fiat Panda 4x4 anteriors a 2003. Són 2600 quilòmetres pel Marroc (i en el cas de Palmada i Valverde, 2000 més entre l’anada i la tornada, ja que aniran fins a Almeria amb el mateix Panda), travessant muntanyes, dunes, rius i carreteres. L’objectiu és recollir el màxim de waypoints, els punts virtuals que ressegueixen la ruta. La velocitat, doncs, no marca la diferència, sinó que ho fa la precisió en la conducció. Lozano explicava que «el Panda 4x4 és el millor cotxe per fer-ho. És un cotxe molt lleuger i amb una potència suficient».
«Es guanya sent molt bo navegant», va relatar el director. «Ni un gran cotxe ni un gran pilot, sense un gran copilot, pot guanyar». Lozano va detallar que hi haurà equips de diversos països, incloent-hi uns dels favorits al títol, un equip francès que van guanyar fa dos anys i l’any passat van ser tercers. «Naveguen molt bé. No tenen el millor cotxe, però fallen molt poc», explicava. «Hi ha qui va a competir, a guanyar, i hi ha qui va a passar-ho bé. És un terreny on no hi ha pedres, no anem a espatllar els cotxes», assegurava.
En total, set etapes competitives i una d’enllaç en les que el tàndem bagenc vol lluitar per la victòria: «Intentarem fer una cursa el millor que puguem. Per intentar-la guanyar, però també per no trencar el cotxe», deia Palmada. «El cotxe no és meu. Això ja em fa respectar la maquinària com si s'hagués d'acabar el món», deia el manresà. «Anem a guanyar», asseguraven tots dos. «No guanyarem, però ho hem de dir, per posar pressió als rivals», bromejaven. «Anem a gaudir, a passar-nos-ho bé, a conviure amb la gent de l’Iron. I si guanyem o si el cotxe no es trenca, ja serà l’hòstia», sentenciava Pelut.
El Pelut, juntament amb el Miliu, el seu mecànic, que no va poder assistir a l’acte, van anar a fer una Panda Ride, però «em va arribar un missatge dient que havia de fer una cursa de veritat, l’Iron Panda. Això ja em va escalfar». Per aquest repte, el manresà va voler comptar amb un copilot amb experiència, i va contactar amb Valverde. «Li vaig trucar i li vaig dir: Xavi, vols venir a ‘palmar pasta’ a l’Iron Panda? I em va contestar ‘per descomptat’. I aquí estem», explicava. El navarclí matisava que «ell sap la il·lusió que em faria anar al Dakar, i em va dir que tenia un lloc que no era el Dakar, però que era molt ben parit. I li vaig contestar que ja em podia apuntar». Tot i que no havien compartit mai equip, es coneixen des de fa molts anys: «Quan el vaig conèixer encara es deia David, no Pelut», deia en to de broma Valverde.
El tram final de l’acte va servir perquè els dakarians van compartir les seves experiències a la prova reina dels ral·lis raid, explicant les diferències entre l’etapa africana, sud-americana i l’actual, a Aràbia. Per acabar, Valverde va llançar una proposta a l’alcaldessa de Navarcles, Alba Pérez, que era present a la sala: organitzar un acte per a quan tornin de l’aventura. Pérez va recollir el guant i va assegurar que faran el possible perquè hi hagi una rebuda. Veurem, això sí, si amb el trofeu sota el braç.
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
- «Qui pugui tornar a impulsar el projecte de Convergència tindrà molt recorregut»
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema