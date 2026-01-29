Champions League
Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League
Consulta el quadre, els equips classificats i els possibles rivals del Barça
Alberto Teruel
Una vegada tancat el teló de la fase lliga amb la disputa d’una última jornada tan frenètica com emocionant, la Champions League dona pas a la fase final. Dels 36 participants que van iniciar la seva etapa en la present edició, vuit ja estan classificats directament per a vuitens, 16 es jugaran el pas en un play-off a doble partit, i 12 han quedat eliminats.
Entre els vuit equips que han certificat el seu pas a vuitens de forma directa, destaca la presència d’un representant del futbol espanyol. El FC Barcelona acaba la fase lliga com a cinquè classificat (16 punts i diferència de gols de +7) després de fer els deures contra el Copenhaguen.
Les vuit posicions restants es definiran en el play-off, eliminatori que enfrontarà els equips que han acabat entre la 9a i la 24a posició. En aquest grup hi ha tant el Reial Madrid com l’Atlètic de Madrid, que van caure derrotats en l’última jornada contra el Benfica i el Bodo/Glimt, respectivament.
Entre els 12 equips eliminats destaca la presència del Vila-real.
Com queden els encreuaments a vuitens i en els play-off de la Champions League?
Play-offs
- Reial Madrid o Inter vs. Bodo/Glimt o Benfica (9è/10è - 23è/24è)
- PSG o Newcastle vs. Mònaco o Qarabag (11è/12è - 21è/22è)
- Juventus o Atlètic de Madrid vs. Bruges o Galatasaray (13è/14è - 19è/20è)
- Atalanta o Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund o Olympiacos (15è/16è - 17è/18è)
Vuitens de final
- Arsenalo Bayern de Múnic vs. guanyador Atalanta o Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund o Benfica (1r/2o vs. Guanyadors 15è/16è - 17è/18è)
- Liverpool o Tottenham vs. guanyador Juventus o Atlètic de Madrid vs Bruges o Galatasaray (3r/4è vs Guanyadors 13è/14è – 19è/20è)
- FC Barcelona o Chelsea vs. guanyador PSG o Newcastle vs. Mònaco o Qarabag (5è/6è vs. Guanyadors 11è/12è – 21è/22è)
- Sporting de Portugal o Manchester City vs. guanyador Reial Madrid o Inter vs. Bodo/Glimt o Olympique de Marsella (7è/8è vs. Guanyadors 9è/10è - 23è/24è)
Quin és el format dels play-off de la Champions League?
Una vegada finalitzada la fase lliga, la Champions dona pas a les rondes eliminatòries. Abans del tret de sortida dels vuitens de final, els equips que van acabar la fase lliga entre la 9a i la 24a s’enfrontaran entre ells en una eliminatòria a la recerca dels últims vuit bitllets en joc.
Els aparellaments estan condicionats per la posició en què cada equip acaba la fase lliga, i cada aspirant compta amb dos rivals potencials. Per exemple, el novè classificat sap per endavant que s’enfrontarà al 23è o al 24è.
Els participants quedaran dividits en dos bombos: els caps de sèrie (del 9è al 16è) i els no caps de sèrie (del 17è al 24è). La diferència entre uns i altres és que els caps de sèrie disputaran l’anada com a visitants i la tornada com a locals.
Els primers enfrontaments es coneixeran oficialment tot just uns dies després del final de la fase lliga. El 30 de gener, a les 12.00 hores (CET), se celebrarà el sorteig dels play-off.
