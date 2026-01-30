Futbol sala | Segona Divisió B
El Covisa Manresa vol aprofitar l'efecte Pujolet per fer tremolar el líder
L'equip que dirigeix Jairo Molero espera arrossegar la bona dinàmica de resultats al seu feu per superar el Futsal Mataró
El Covisa Manresa posarà a prova dissabte a la tarda la bona dinàmica que arrossega l’equip al Pujolet. Els homes que entrena Jairo Molero fa quatre partits que sumen de tres en tres al seu pavelló, i si bé és cert que tant Montesión com Bisontes i Sant Quirze estan al capdavall de la taula, és igualment cert que aquesta circumstància demostra que els manresans són un millor equip del que diu la taula. Rebre el Futsal Mataró, líder del grup, no és, ni de bon tros, una garantia que faci perdurar la trajectòria ascendent, però també pot ser una excel·lent manera de fer un gir de 180 graus a un inici de temporada millorable.
Els mataronins arriben al Pujolet amb una trajectòria gairebé immaculada a la competició regular. Només s’han deixat quatre punts en els disset partits que han disputat, ja que encara els falta jugar contra el filial de l’Indústries Santa Coloma. Van concedir un empat fa tres jornades contra el CN Sabadell i només han perdut a la pista del CCR Castelldefels.
El Covisa encara l’enfrontament amb l’objectiu de mantenir les bones sensacions que semblava exhibir en aquestes primeres jornades de la segona volta, tot i que encara amb la tasca pendent de sumar tres punts fora de casa, on només han puntuat en la seva visita al col·legi El Pilar de València.
Molero podrà comptar amb gran part de la plantilla, i només s’haurà de sobreposar a les baixes ja conegudes d’Edgar Ballesteros, que serà a la banqueta, però no disputarà cap minut, i a la de l'última incorporació manresana, Roger Bermusell, que no està convocat perquè acaba de ser pare.
