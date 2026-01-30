Djokovic acaba amb Sinner en una altra oda al tennis
El serbi va tornar a demostrar al món que és un elegit dels déus en una altra semifinal de més de quatre hores i un partit per al record
Albert Briva
Si als llibres d’història queda emmarcada la victòria de Carlos Alcaraz en la semifinal davant Zverev, just al costat hi haurà la de Novak Djokovic davant Jannik Sinner (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 i 6-4) per tornar a una nova final de Grand Slam. Serà l’onzena a Austràlia, on ha fet ple de victòries, i la 38a en total, on buscarà el títol número 25.
‘No hi ha paraules’, no hi ha adjectiu, no hi ha res en aquest món per catalogar la nova gesta d’un Novak Djokovic que va aprofitar la seva etapa amb fortuna a vuitens, on no va haver de jugar, i a quarts, on Musetti es va retirar quan anava dos sets amunt. Se’n van aprofitar les cames en un partit de més de quatre hores, en les quals va demostrar ser un elegit dels déus, capaç de fer una cosa inimaginable a les portes dels 39 anys.
Serà el segon home amb més edat a jugar una final de Grand Slam, després de les dues que va disputar Ken Rosewall el 1974per buscar el que l’australià no va poder fer. Ningú als 38 anys ha sigut capaç d’aixecar un títol de Grand Slam, una cosa que tractarà el serbi gairebé dos anys després d’aquell Wimbledon 2024, on va caure davant Carlos Alcaraz, el seu mateix rival aquest pròxim diumenge.
Passi el que passi, això de Djokovic és ja sens dubte sobrenatural.
FINAL AL REGNAT DE SINNER
20 partits i dos títols després, Jannik Sinner va tornar a saber el que és perdre un partit en l’Open d’Austràlia. El campió intractable del 2024 i 2025 va caure a les xarxes d’un Djokovic, que com ja va fer l’any passat contra Alcaraz a quarts, va plantejar un partit sol al seu abast.
Tàctic, intel·ligent i temporitzat, per encertar quan més li va doldre a l’italià, que malgrat jugar un partit impecable al servei es va anar apagant en mans d’unNoleque va acabar fent plorar tots els seus. Va salvar setze punts de ruptura en tot el partit el serbi, que va tenir prou d’anar trobant el seu moment la resta set a set.
Era evident que Sinner no arribava en el seu millor moment i així ho va demostrar en partits anteriors, però davant Djokovic ho va confirmar. Li va faltar encert i claredat en els seus moviments i es va estancar en la posició de cames durant tot el partit. Sense treure mèrit a un Djokovic, que li va fer les mil i unes per acabar esquerdant-li el cap.
DE LA LÒGICA A LA BOGERIA
Es van intercanviar cops en els dos primers sets, on una ruptura en el primer per a Sinner i una altra en el segon per a Djokovic els va valer per segellar els parcials. Va respondre Sinner de nou en el tercer i quan semblava que la rebel·lió de ‘Nole’ havia arribat al final, va tornar a ensenyar al món que mai s’ha de donar per mort.
Va resistir joc a joc, va capejar les envestides de Sinner i li va clavar en els moments clau les punyalades finals. Mateix guió al quart i al cinquè, salvant bola rere bola fins a fer esclatar la Rod Laver Arena passada la mitja nit australiana.
De genolls a terra i agraint els déus. Djokovic va tornar a ser etern al lloc on més ha celebrat. «Per ser sincer, m’he quedat sense paraules» va assegurar el mateix Djokovic encara sobre la pista, incrèdul del que havia aconseguit.
La mateixa pista on avui van fer història, Alcaraz i Djokovic buscaran en una nova batalla èpica en les seves carreres culminar una de les seves obres. El més jove de la història a guanyar tots quatre o el primer a sumar 25.
A la història d’aquest memorable Open d’Austràlia encara li queda el gran capítol final.
