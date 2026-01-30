L’enorme elogi de Flick a Marc Bernal: el veu segur com el "crack" del futur al Barça
L’alemany va explicar la gestió d’un futbolista que segur tindrà més minuts a partir d’ara
L. Miguelsanz
Hansi Flick no té cap dubte: creu que Marc Bernal apunta a ser un jugador ‘top’ del futur i està convençut que pot marcar una època al Barça. El tècnic alemany va voler llançar un presagi sobre el que passarà amb un futbolista a qui té una estima especial i que ha anat modelant per preparar-lo com el migcentre de l’equip blaugrana: “Estic segur al cent per cent que Marc serà un jugador clau en el futur d’aquest club. Serà important. Ja vau veure que va jugar d’una manera magnífica contra el Copenhaguen”, va afirmar.
Flick va explicar la gestió que ha fet amb el jugador del planter perquè es recuperés de la lesió sense assumir massa riscos: “És jove, ha tingut una lesió terrible i hem d’anar amb moltíssima cura. No és una qüestió ara de si juga 30 minuts o 60 minuts o el que sigui. El més important és que ha d’anar pas a pas perquè tot vagi de la millor manera possible, i ho estem fent bé”.
Sobre el seu joc, va assenyalar que “ha de jugar igual que abans de la lesió. És bo amb la pilota, coneix els espais adequats i crea les opcions correctes. Contra el Copenhaguen, la defensa va millorar molt. Ha de pujar una mica el nivell físic, però és molt bo”.
De fet, Flick va comentar que ha parlat amb Marc Bernal sobre la gestió dels seus minuts i que el futbolista sap què s’està fent: “Ell se sent bé amb aquest progrés que va tenint. Ha de tenir paciència i anar a poc a poc. És important anar pas a pas perquè continuï creixent tenint en compte la seva situació física. És la filosofia adequada”.
Bernal ha anat guanyant minuts en aquesta segona part de la temporada i tant Flick com el cos tècnic tenen clar que es tracta d’un futbolista que aporta molt dinamisme des del centre del camp. És el perfil de pivot perfecte per a l’estil blaugrana.
Finalment, va parlar tant de Marc com de Casadó i del seu amor pel Barça: “Quan ets jugador del Barça és molt bo tenir passió. Jugues amb els millors i és important. Tots ells, els joves, senten els colors i això és un somni. Amb Casadó i Bernal fa dos anys, si ho compares amb ara, ni s’imaginaven que serien aquí. Tot és un procés. Agraeixo a aquests jugadors que tinguin aquesta mentalitat i actitud”.
