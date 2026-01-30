EL SORTEIG
El retorn de Mourinho al Bernabéu: el Benfica es torna a creuar amb el Reial Madrid al ‘play-off’ de la Champions
Bruges-Atlètic, Mònaco-PSG, Dortmund-Atalanta i Bodo/Glimt-Inter de Milà són els altres duels destacats de la ronda prèvia als vuitens
Sergio R. Viñas
Una altra vegada Lisboa, una altra vegada el Benfica. Una altra vegada, sobretot, José Mourinho. I Anatoli Trubin. El Reial Madrid haurà de tornar al lloc del crim si vol avançar a vuitens de final de la Champions. Hi havia un 50% de possibilitats que succeís en el sorteig d’aquest divendres i, en efecte, així ha sigut. L’altre possible rival, el Bodo/Glimt que va guanyar dimecres al Metropolitano, s’enfrontarà a l’Inter de Milà.
L’Atlètic de Madrid, també present en aquest sorteig, s’aparella amb el Bruges belga. L’altra opció era el Galatasaray, que serà l’adversari de la Juventus. La sort també ha determinat ja que els dos equips madrilenys només podrien veure’s les cares en una hipotètica final, ja que han quedat emplaçats en els extrems oposats del quadre. El Barça espera pacientment que es resolgui aquesta ronda per conèixer quin serà el seu rival a vuitens, si el guanyador del Mònaco-PSG o el del Qarabag-Newcastle .
Els ‘play-off’ de la Champions
Costat platejat
- Benfica - Reial Madrid
- Mònaco - PSG
- Galatasaray - Juventus
- Borussia Dortmund - Atalanta
Costat blau
- Bodo/Glimt - Inter de Milà
- Qarabag - Newcastle
- Bruges - Atlètic
- Olympiacos - Leverkusen
El Madrid ha esquivat un viatge complicat al Cercle Polar Àrtic, especialment en aquesta època de l’any, en què es registren temperatures de fins a -10 graus. El desplaçament a Lisboa és bastant més agradable, però a nivell competitiu sembla una amenaça més seriosa que el Bodo/Glimt. Es repetirà aquesta visita del Madrid a Mourinho... i es produirà ara la de ‘The Special One’ al Bernabéu.
Mourinho torna al Bernabéu
Serà la primera vegada que Mourinho s’asseu a la banqueta visitant del Bernabéu des que va sortir del club blanc, el 2013. És de preveure, en definitiva, que el madridisme li brindi una calorosa rebuda, especialment aquells nostàlgics que fa gairebé tres lustres que sospiren per la seva tornada. Abans, el 2002 i el 2003, ho va fer com a entrenador del Porto, i va aconseguir un empat i una derrota. Passarà en la tornada, després de la trobada a Da Luz.
Els partits d’anada es disputaran el 17 i el 18 de febrer, al camp de l’equip més mal classificat en la fase lliga, i els de tornada tindran lloc el 24 i el 25 de febrer. La UEFA anunciarà en les pròximes hores la distribució dels partits en les jornades de dimarts i dimecres. Els vuit primers de la classificació queden exempts d’aquesta eliminatòria: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barça, Chelsea, Sporting de Portugal i Manchester City.
Els encreuaments de vuitens
- Arsenalo Bayern de Múnic vs. guanyador Borussia Dortmund - Atalanta o guanyador Olympiacos - Leverkusen
- Liverpool o Tottenham vs. guanyador Galatasaray - Juventus o guanyador Bruges-Atlètic
- FC Barcelona o Chelsea vs. guanyador Mònaco - PSG o guanyador Qarabag - Newcastle
- Sporting de Portugal o Manchester City vs. guanyador Benfica - Reial Madrid o Bodo/Glimt - Inter de Milà
Posteriorment, el divendres 27 de febrer, se celebrarà l’últim sorteig de la temporada. Aquell dia es decidiran els aparellaments de vuitens de final, per al qual cada equip tindrà dos possibles rivals, i quedarà definit tot el quadro fins a la final del 30 de maig al Puskas Arena de Budapest. L’equip més ben classificat en la fase lliga tindrà avantatge de camp (jugar la tornada a casa) en totes les eliminatòries.
Calendari de la Champions
- Play-offs eliminatoris: 17/18 i 24/25 de febrer del 2026
- Vuitens de final: 10/11 i 17/18 de març del 2026
- Quarts de final: 7/8 i 14/15 d’abril del 2026
- Semifinals: 28/29 d’abril i 5/6 de maig del 2026
- Final: 30 de maig del 2026 (Budapest)
