Waterpolo | Segona Divisió masculina

L'Adbisio CN Manresa supera el cuer i continua mirant cap amunt (21-13)

Els manresans aproften una gran tercera part per sentenciar el duel contra el Portugalete a les piscines municipals Manel Estiarte Duocastella

Marc Llohis

Manresa

L’Adbisio CN Manresa ha fet els deures a les piscines municipals Manel Estiarte Duocastella i s'ha imposat per un contundent 21-13 al cuer del grup, el CN Portugalete. L’equip que dirigeix David Torilo ha explotat fins a la màxima expressió la seva capacitat de fer mal als rivals en el joc ofensiu, i gràcies a una gran tercera part ha sentenciat un duel contra un equip sempre combatiu.

L’equip del País Basc arribava a Manresa amb l’objectiu de posar les coses difícils a l’Adbisio, i així ho han fet durant la primera i segona part. Els homes que entrena Aritz Ormaz han saltat a l’aigua amb convicció i molta energia, i en poc més de minut i mig situaven el 0-2. Ha estat un petit miratge, ja que a partir d’aleshores sempre han anat a remolc.

La reacció manresana no s’ha fet esperar, i gràcies a blindar la seva porteria, i a combinar millor en atac, a poc a poc han trobat moltes situacions favorables que els han servit per capgirar el resultat en menys de quatre minuts, posant el 5-2. Una diferència de tres gols que s’ha mantingut fins a la mitja part (11-8).

A la represa, l’equip manresà ha trencat definitivament el duel. Amb un marcador parcial de 8-1 en una mica més de cinc minuts i mig, els jugadors de David Torilo han sentenciat el duel. Els guipuscoans s’han vist superats, i ni tan sols l’expulsió del seu tècnic ha estat suficient perquè els visitants tornessin a entrat al partit a la darrera i definitiva part, que ha estat de pur tràmit.

