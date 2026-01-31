Bàsquet | Lliga Femenina
El Baxi Ferrol talla la ratxa d'un Cadí la Seu molt fidel al seu estil (73-69)
L'equip alt-urgellenc ha sabut aguantar un xàfec que semblava definitiu, i ha acabat fent una mica curt davant de tot un equip d'Eurocup
El Cadí la Seu ha lluitat fins al final, però ha sucumbit a la complicada pista del Baxi Ferrol per 73-69 i tallen d'aquesta manera una ratxa de tres victòries consecutives a la Lliga Femenina. Les jugadores que dirigeix Isaac Fernández han arribat a perdre de 17 punts amb 12 minuts per jugar, però a cop d'orgull i energia han retallat el desavantatge per somiar amb un triomf que s'ha escapat en les darreres possessions.
El Cadí va entrar al partit amb molta intensitat, i aprofitant la frescor que donen les constants rotacions característiques de l'equip alt-urgellenc. Així i tot, les gallegues demostraven perquè aquesta temporada han estat equip d'Eurocup, sobretot mitjançant una Karolína Stolová que anotava 8 dels 10 primers punts de les locals. Les visitants no abaixaven els braços, i apostant per un ritme frenètic i un atac molt coral tornaven a entrar al partit tot i no estar en cap moment de la primera meitat per davant de l'electrònic.
A la represa la dinàmica ha estat similar, l'exterior txeca encara no sabia què volia dir asseure's a la banqueta a descansar, i amb ja més de 23 minuts a les cames ha errat el primer llançament de camp que intentava. El tercer quart ha estat complicat de seguir a causa d'un tall de llum que ha desestabilitzat la retransmissió, i que a Galícia ha tallat de soca arrel la bona dinàmica que fins aleshores servia a l'equip de La Seu per mantenir-se al partit.
Però el pas dels minuts i la falta de descans passava factura les locals, que amb gairebé 20 punts de marge no aconseguien trencar el partit. L'orgull alt-urgellenc no s'erosionava, i mantenint el ritme i l'estil de joc que fins aleshores les havia mantingut al partit, retallaven el desavantatge fins als 10 punts a l'inici del darrer període (55-45). La fatiga ha estat la millor aliada de les d'Isaac Fernández, que sent més agressives en defensa i forçant en atac s'han col·locat a una possessió (67-65) quan faltava 1 minut de partit.
Amb Solotová exhausta de no haver descansat ni un sol segon, li ha tocat a Moira Joiner salvar les locals. Primer mitjançant amb un triple defensat per Ainhoa Gervasini, i després des dels 4,60 ha fet inútils els constants esforços de Marina Mata per capgirar el marcador.
