Futbol sala
El Covisa Manresa planta cara a la primera part, però cau per golejada al Pujolet davant el Mataró (5-10)
Els visitants, líders destacats de la competició, posen fi a les quatre victòries consecutives dels blanc-i-vermells a casa
El Covisa Manresa ha plantat cara, però ha acabat caient per golejada al Pujolet davant el Futsal Mataró, el líder destacat del grup tercer de la Segona Divisió B (5-10). El resultat, cruel després de la bona actuació blanc-i-vermella a la primera part, fa caure el conjunt de Jairo Molero a la penúltima posició, a set punts de la salvació.
El Covisa esperava beneficiar-se de la bona dinàmica de resultats recents a casa per sorprendre i esgarrapar algun punt de la visita del Mataró, el líder indiscutible de la competició. En les últimes quatre jornades, el Pujolet s’ha convertit en un autèntic fortí en què cap dels quatre convidats ha estat capaç d’endur-se’n ni un sol punt. Aquest cop, però, la tasca era d’un nivell superior.
El Mataró amb prou feines havia deixat escapar quatre punts —un empat i una derrota— en les disset jornades que havia disputat fins aquest vespre.
Això no obstant, el Covisa comptava amb l’al·licient de la derrota del Sant Quirze a la pista del cuer. Un resultat beneficiós pels manresans, que, en cas de victòria, superarien els vallesans a la classificació i s’acostarien considerablement al llindar de la salvació que marca el Lleida.
Sense poder comptar encara amb Roger Bermusell, el darrer fitxatge del combinat bagenc, que ha sigut pare i tenia el permís del club per reincorporar-se a la dinàmica de l’equip més endavant, ni tampoc amb Aleix Pérez ni el capità Asis, el tècnic Jairo Molero va apostar per Blasco, David Lozano, Aaron, Ambrós i Héctor en el quintet titular encarregat d’iniciar l’aventura.
Aaron va ser l’escollit per lluir el braçal de capità davant l’absència d’Asis. Es va prendre seriosament la responsabilitat que això comportava i va inaugurar el marcador quan només s’havien jugat quinze segons. A més, també va anotar el 2 a 3 que va frenar l’envestida inicial mataronina.
Els cinc gols van arribar en uns primers quatre minuts de revolucions altíssimes. Era indubtable que un escenari com aquest, marcat per les anades i tornades constants i el joc ràpid a totes dues bandes beneficiava els visitants; un conjunt més jove, acostumat a transicions i passades ràpides i que no renega de córrer amunt i avall sense descans.
La intensitat es va traslladar al cap de poc al marcador de les faltes comeses, que només feia que créixer. Especialment al costat manresà, que arribava una mica tard als duels i acabava per fer caure els mataronins. En aquest sentit, abans dels deu minuts, el Covisa ja s’havia carregat am cinc faltes i el Mataró anava camí de la quarta.
Quan va arribar la sisena, també ho va fer el quart gol mataroní. Però lluny de donar-se per vençut, Aaron va tornar a aparèixer, va creuar la divisòria amb la pilota controlada, es va desfer de dos defensors i va picar la pilota per sobre l’abast del porter mataroní per reduir diferències. A la jugada següent, el juvenil Morros va fer l’empat.
A més, tot just un minut després, novament Aaron amb una jugada individual d’una qualitat altíssima va assistir David Lozano per tornar a posar per davant el Covisa. Va esclatar el Pujolet, entregat a l’espectacle que tenia al davant. Llàstima, però, que en els darrers segons de la primera part, Biel Martí va col·locar l’empat a cinc gols.
El repte a la segona part passava per veure si el Covisa era capaç de baixar les revolucions i traslladar el partit a un escenari favorable al seu pla habitual, més proper al control i al joc posicional que a les anades i vingudes que havia proposat el Mataró fins aquell moment.
Conscient de la necessitat, ho ha provat el conjunt manresà, però no ha estat capaç de superar la forta pressió mataronina a l’hora de construir i una pèrdua amb l’equip descol·locat ha suposat el sisè gol visitant.
Finalment, ha estat el líder qui ha acabat imposant-se i ha ampliat la golejada amb el setè i el vuitè gol. Tot i la diferència al marcador, els manresans no han desistit ni s’han estalviat cap esforç. S’han mantingut entregats en la pressió, intensos en els duels individuals i Jairo Molero ha ordenat l’entrada del porter jugador per disputar els últims minuts.
Malgrat el desenllaç final, les derrotes del Lleida i el Sant Quirze, els rivals immediats en la lluita per sortir de la part baixa, mantenen el Covisa a set punts de la salvació amb onze jornades per disputar-se.
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- Mor un motorista en un accident de trànsit a la C-25 a Manresa
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- Fa 40 anys de la nevada que va deixar mitja Catalunya Central a les fosques
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- A la caça d’un tresor de 1.500 euros: el repte creat a Sant Llorenç de Morunys que ha engrescat 400 persones
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”