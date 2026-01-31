El berguedà Ot Ferrer acaba sisè a la Copa del Món de Boí Taüll

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oriol Cardona celebra el segon lloc obtingut a la Copa del Món de Boí Taüll

Oriol Cardona celebra el segon lloc obtingut a la Copa del Món de Boí Taüll / ISMF

Regió7

Manresa

El berguedà Ot Ferrer i la santpedorenca Maria Costa han tingut sort diferent a la prova sprint de la Copa del Món d'esquí de muntanya celebrada aquest dissabte al migdia a l'estació de Boí Taüll, una setmana abans de la seva participació en el debut de la disciplina als Jocs Olímpics de Milan i Cortina d'Ampezzo. Mentre el de Berga ha acabat sisè, l'esquiadora de Santpedor no ha aconseguit passar de l'eliminatòria de quarts de final. En la categoria masculina, el català Oriol Cardona ha refermat la seva candidatura al podi dels Jocs amb una medalla de plata.

El fort vent que bufava a Boí Taüll ha obligat a ajornar fins a migdia l'inici de les proves. L'organització i els voluntaris han hagut de treballar de valent per deixar el circuit d'una mica més de 700 metres en condicions per a la disputa de la prova.

A la prova femenina, Maria Costa ha acabat en tercera posició en la seva sèrie eliminatòria dels quarts de final. Només passaven a semifinals les dues primeres, de forma que ha quedat eliminada. La prova l'ha guanyada la francesa Emily Harrop, seguida de la italiana Giulia Murada i la també francesa Margot Ravinel.

Ot Ferrer ha fet un concurs molt regular, que l'ha classificat per a la final, en què ha acabat sisè. A la primera ronda eliminatòria, ha quedat en la dinovena posició, dels trenta que la superaven. A la ronda de quarts de final, ha quedat segon en la seva sèrie, i a la semifinal ha entrat tercer i s'ha classificat per a la final.

La cursa l'ha guanyada el francès Thibault Anselmet, en un final molt ajustat amb el banyolí Oriol Cardona. Anselmet ha passat Cardona en en l'últim revolt i ha entrat en 2:35.9, quatre segons abans que el banyolí. Darrere d'ells, ha arribat el rus Nikita Filippoc, en 2:47.2. Ot Ferrer ha estat sisè i últim classificat de la final, amb un temps de 3:30.9.

El Baxi Manresa vol fer valer la inèrcia a casa per derrotar un gran com l'Unicaja

El berguedà Ot Ferrer acaba sisè a la Copa del Món de Boí Taüll

L'Adbisio CN Manresa supera el cuer i continua mirant cap amunt (21-13)

Les millors fotos de l'Adbisio CN Manresa-CD Portugalete

D’escanejar els teus ulls a rastrejar la teva ubicació: així funciona l’aparell de vigilància d’ICE per espiar immigrants i manifestants

L’Esplai Riallera obre les inscripcions per a les caramelles de Pasqua a Solsona

L’assassí d’Ernest Lluch, al policia que el traslladava a l’Audiència: «Amb aquest atemptat vam encertar plenament»

Visitants al refugi antiaeri del Garcia Fossas durant la visita guiada d’aquest dissabte al matí

