El secret del waterpolo és al cap: per què el casquet és molt més que un accessori
Per què el dorsal va al cap i no a l’esquena? I per què els porters van de vermell? Les respostes són més importants del que sembla
Si t’has mirat mai un partit de waterpolo —ni que sigui de reüll— segur que t’hi has fixat: aquell casquet amb orelleres, números ben grans i colors que no fallen. Pot semblar un detall més, però dins l’aigua és gairebé com portar casc: marca el ritme del joc, protegeix i evita embolics. I sí: és obligatori fins i tot als entrenaments.
En un esport tan físic com aquest, on les mans volen, els contactes són constants i la pilota pot arribar a gran velocitat, el casquet no és cap decoració. És una peça clau perquè el partit flueixi i perquè els jugadors surtin sencers de la batalla.
Les orelleres: petites, però poden salvar un timpà
A l’aigua, els cops no sonen igual que a terra. Un impacte sec pot generar una pressió que faci mal de debò a l’oïda. Per això els casquets porten orelleres rígides però perforades, pensades per:
- Protegir de cops de pilota i contactes fortuïts,
- Reduir lesions per la pressió de l’aigua,
- Permetre sentir el xiulet de l’àrbitre,
- Rebre instruccions enmig del soroll del partit.
Sense orelleres, un cop puntual podria deixar qualsevol jugador fora de combat.
Els números: en waterpolo, el dorsal va al cap
Aquí no hi ha espatlles ni esquenes visibles: sota l’aigua, tot és moviment. Per això el dorsal es veu on toca: a banda i banda del casquet. I no és un caprici: segueix una norma clara:
- 1: porter titular
- 13: porter suplent
- 2–12: jugadors de camp
En competicions internacionals, fins i tot s’hi afegeixen les lletres del país i la bandera. I alerta: canviar de número durant el partit està prohibit, tret que l’àrbitre ho autoritzi.
Els colors: l’ordre visual dins del caos
En un esport de decisions ràpides, els colors també juguen. Serveixen perquè àrbitres, jugadors i públic identifiquin qui és qui sense dubtar:
- Local: casquet blanc o clar
- Visitant: casquet blau o fosc
- Porters: casquet vermell (com a mínim un 80% del disseny)
I una curiositat que pocs saben: no es permeten casquets totalment grocs, perquè es podrien confondre amb la pilota.
I si es perd el casquet? Aquí sí que hi ha problema
Passa més sovint del que sembla: entre estirades, agafades i moviments explosius, el nus pot cedir. Però jugar sense casquet no és una “anècdota”: pot acabar en sanció.
Si el teu equip té la possessió, te l’has de tornar a posar a la següent pausa.
Si entres a l’aigua sense casquet després d’una expulsió, es considera reentrada incorrecta:
- Si el teu equip té la pilota: nova expulsió
- Si no la té: penal
En tornejos internacionals fins i tot hi ha hagut polèmiques per malentesos amb això.
Tres detalls que expliquen per què és imprescindible
- No és estètica, és funcional: el disseny ajustat evita estirades, protegeix l’oïda i manté els cabells fora del joc.
- Molts en porten un altre a sota: un casquet de silicona intern per assegurar que tot quedi ferm.
- És identitat d’equip: en l'àmbit internacional, els casquets són marca pròpia. Els d’Espanya, per exemple, són dels més recognoscibles.
Un element petit amb efecte gegant
El waterpolo no necessita gaire equipament, però el casquet és innegociable. Protegeix, identifica i organitza, i fa possible que el joc sigui intens… però segur.
