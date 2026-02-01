El Berga apallissa el Fàtima i s'apropa al lideratge (2-9)
Els berguedans golegen el cuer liderats per un inspirat Ramon Artigas, que anota quatre gols, i ja són a només un punt del Fundació Terrassa
El Berga va aconseguir golejar amb molta contundència el cuer del grup, el Fàtima igualadí (2-9) en un duel molt desequilibrat on el conjunt de Manolo Parralo va dominar de cap a fi. Els berguedans retallen distàncies amb el líder, el Fundació Terrassa, i ja només estan a un punt de la primera posició. Els anoiencs, que han sumat un punt en les darreres catorze jornades, són cuers a dotze punts de la permanència.
L'enfrontament, marcat pel fort vent que bufava a Igualada, no va tenir color des del principi. Només començar, els del Berguedà ja van començar a atacar i a tenir la possessió i, al minut quatre, Ivan Mulero estrenava el marcador. Era el preludi d'una tempesta ofensiva del conjunt visitant, que només quatre minuts després ja havien anotat el segon (en pròpia, de Jem Cerón) i, al minut 12, el col·legiat assenyalava penal favorable al Berga i Ramon Artigas feia el tercer. Els anoiencs no es van rendir i, abans del quart d'hora de joc, van retallar distàncies, amb diana de Luis Hernández, però dos gols més, un altre d'Artigas i un de Guille Martínez, van situar l'u a cinc al marcador al final de la primera meitat.
Només començar la segona meitat, Artigas feia el hat-trick amb un llançament de falta directa, i al cap de deu minuts, feia el seu pòquer particular anotant l'1-7. Els visitants van poder fer rotacions i van abaixar el ritme. Això va fer que els igualadins tornéssin a anotar, obra de Mohamed Ayyad, però els berguedans encara van poder fer dues dianes més: una altra en pròpia, en aquest cas de Juan José Álvarez, i el definitiu 2-9, que el va anotar Alieu Baldeh.
El Piera frena el Puig-reig i el Gironella supera el Tibidabo
El Piera i el Puig-reig van empatar (1-1) en un duel intens i igualat que no deixa satisfet a cap dels dos equips. Els anoiencs es van avançar amb un gol d’Oussama Qamboua, a la mitja hora de joc, i els visitants van empatar just abans del descans gràcies a Adrià Balagué. Els del Berguedà perden pistonada respecte el Berga i es mantenen tercers, mentre que els locals cauen a la vuitena posició.
Qui es beneficia de l’ensopegada del Puig-reig és l’Atlètic Gironella, que va vèncer per la mínima al Tibidabo Torre Romeu (1-0) i s’apropa a l’equip veí. Joan Fígols va ser l’autor de l’únic gol del partit, al minut 71. Els gironellencs es mantenen quarts, però a cinc punts dels puig-regencs i amb un partit pendent.
L’altre equip anoienc d’aquest grup és el Vilanova del Camí, que va caure a casa contra el Corbera (1-2), i es manté penúltim, a cinc punts de la zona de permanència. Els visitants es van avançar amb dos gols a la primera meitat i la diana de Daniel Arroyo, a vint minuts pel final, no va ser suficient per aconseguir sumar punts.
El derbi del grup 5 es va resoldre amb victòria pel Capellades, que va superar el Sallent (2-0). Marc Gual va fer el primer gol als vuit minuts de partit, i Albert Longarón va sentenciar a l’inici de la represa. Els anoiencs pugen a la desena posició, a dos punts del descens i amb un partit pendent, mentre que els sallentins estan una posició per sobre amb dos enfrontaments per recuperar.
El Solsona va golejar el Balàfia, el segon classificat del grup (5-0) amb un hat-trick de Houssam Jbilou, a més dels gols d’Albert Parcerisa i Àngel Pérez. Es mantenen a la penúltima posició, però ja a només dos punts de la permanència.
La Seu va caure en el duel de líders (2-1) davant del Juneda i cau a la quarta posició, tot i que té dos partits menys i està a sis punts del líder, que precisament és l’equip de les Garrigues.
