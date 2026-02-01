Bàsquet / Lliga Femenina 2
El Corunya etziba un cop de realitat al Manresa CBF (37-67)
La formació bagenca veu frenada en sec la dinàmica positiva de tres victòries consecutives, davant el líder del grup B, al Nou Congost
El Manresa CBF va veure frenada en sec la seva dinàmica positiva de tres victòries consecutives després de caure de forma contundent al Congost davant el líder del grup B de l’LF2, el Maristas Corunya (37-67). Les gallegues van escombrar de la pista en el primer acte la formació dirigida per Marc Rovirosa. El bon paper i l’esperit guerrer mostrats a la segona meitat ja van ser totalment intranscendents en l’esdevenir del matx, donada l’elevada diferència que separava ambdues formacions.
Les bagenques van tenir moltes dificultats per trobar avantatges clars en atac durant els primers vint minuts del duel i seguir el pla de partit que havien plantejat. La falta d’encert les va anar condemnant davant unes adversàries que cada vegada es trobaven més còmodes damunt del parquet. Al descans, les ja dominaven per més de vint punts. A la represa, el relaxament ostensible de les jugadores del Corunya en defensa i la millorada posada en escena de les manresanes va propiciar un segon acte força més equilibrat i vistós.
El pròxim partit del Manresa CBF serà el diumenge 15 de febrer , al Nou Congost, a les 12 del migdia, davant el Robles Lleida, ja que el partit de la jornada 17 a la pista del Mariscos Antón Cortegada es jugarà el 22 de febrer.
Fitxa tècnica
MANRESA CBF: Ortas 5, Sall 2, Garcia 2, Gener 6, Zafra -cinc inicial- Ribera 15, Beltran, Almasque 2, Teixidó 5, Segués, Martí, Álvarez
MARISTAS CORUNYA: Rios 4, Jiménez 7, Zeballos 9, Filgueira 4, Botana 4 -cinc inicial- Dimitrijevic 16, Naya 3, Bra, Arcos, Rivas 3, Pérez 2, Fontana 15
ÀRBITRES: Safont i Miguel
PARCIALS: 6-15, 10-35, 24-50, 37-67
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Dos esquiadors morts després de ser arrossegats per una allau al Pirineu aragonès
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà