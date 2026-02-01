Futbol | Tercera Federació
Victòria per golejada del CE Manresa a l’Escala (0-3)
El conjunt de Sergi Trullàs resisteix l’inici fulgurant del conjunt empordanès i suma una victòria que el manté com a tercer classificat
El CE Manresa ha estat capaç de resistir un inici fulgurant local per golejar l’Escala 0 a 3 i mantenir-se com a tercer classificat del grup cinquè de Tercera Federació. Badr i Aleix Díaz han avançat els bagencs a la primera part i Badr ha sentenciat la victòria a la segona.
Fins ara, només el Can Vidalet havia estat capaç de sortir del Nou Miramar amb els tres punts. L’Escala tan sols havia perdut un partit a casa i esperava mantenir la bona dinàmica per sumar un triomf important en la lluita per ocupar una plaça de play-off. Si l’aconseguia, empatava a punts els manresans, que, al seu torn, haurien perdut pistonada en la persecució del Cornellà i el Badalona a les posicions capdavanteres.
No obstant les nombroses baixes —una per a cada línia i totes de jugadors titulars—, l’Escala ha avisat amb un gol al tercer minut de partit que l’àrbitre ha anul·lat per fora de joc. Els defensors manresans han fet el pas endavant a temps i han deixat Umaru en orsai abans que encarés tot sol Òscar Pulido.
S’ha obert de braços Èric Montes, que ha demanat calma als seus companys i s’ha dedicat a ordenar-los i a repartir algunes instruccions. A continuació s’ha acostat a l’àrea tècnica a comentar la situació amb Sergi Trullàs. Ha tornat al terreny de joc amb la lliçó apresa i ha traslladat les indicacions als seus companys.
El Manresa s’ha topat amb un Escala que el perseguia fins a l’àrea pròpia, que ha reduït el mínim la distància entre línies i li ha impedit la combinació per dins. Encara buscava solucions Trullàs, ara acompanyat del seu ajudant Marc Martínez.
Mentrestant, la sensació de perill a l’àrea bagenca només feia que créixer i Òscar Pulido ha intervingut per impedir un gol que, aquest cop sí, hagués pujat al marcador.
Contra tot pronòstic, el primer a marcar ha estat el Manresa. Ha aprofitat un error de passerell de l’Escala, que s’ha oblidat de deixar algun defensor a camp propi en un córner favorable i ha fet sortir el porter a aturar una transició perillosa. No ha refusat amb èxit i Badr ha xutat a porteria buida. El gol l’ha celebrat tothom menys Èric Montes, que ha acudit de nou a l’àrea pròpia per rebre més instruccions, conscient que l’equip havia de millorar força si volia mantenir el resultat favorable.
És fascinant com en l’esport, i potser de manera més exagerada en el futbol, les coses poden canviar tan de pressa. En un tancar i obrir d’ulls, tot el que havia succeït fins aquell moment s’ha esfumat, com si fos un record d’una jornada llunyana, o gairebé com si no hagués arribat a passar de veritat.
El cas és que després del primer gol, l’Escala s’ha omplert de nervis i el Manresa ha fet un pas endavant; la pressió ha començat a fer efecte, el joc interior ha començat a florir, i al cap de pocs instants, ha caigut el segon gol.
Fins i tot Ayoub, que destaca per ser més aviat un davanter clàssic, lluitador, amb potencial ofensiu i feroç en la rematada, però que no acostuma a deixar detalls tècnics de fora de sèrie, s’ha vestit de jugador diferent, ha fet una gran jugada dins l’àrea i ha vist l’arribada d’Aleix Díaz, que s’incorporava des de segona línia. Aquest només ha hagut d’obrir l’interior del peu esquerre i, amb un toc suau, ha col·locat la pilota a l’escaire.
Quan l’Escala s’ha desencadenat i s’apropava de nou a l’àrea manresana amb fermesa, l’àrbitre ha xiulat el fi de la primera part. Ha agraït la decisió Trullàs i encara més els onze jugadors blanc-i-vermells, que feia estona que treien aigua del vaixell com podien.
El primer quart d’hora de la segona ha passat sense pena ni glòria. Els dos equips han arribat a xutar a porteria, però sense massa opcions reals de sorprendre els porters contraris i d’alterar alguna cosa. Tampoc hi ha ajudat el Manresa, que amb el 0 a 2 ha optat per minimitzar riscos i deixar passar els minuts.
Davant la situació, l’Escala ha fet passar un dels tres centrals al costat dels dos davanters per baixar pilotes i de pas provar d’esgarrapar alguna rematada. Tal com ha passat des de la seva arribada, Trullàs ha substituït Èric Montes a l’hora de joc i ha fet entrar Bamta, que continua acumulant minuts després de recuperar-se de la seva lesió.
En només deu minuts, Bamta ha fet l’assistència del tercer gol que ha acabat d’esborrar les opcions locals i ha estat a punt de fer el quart en un xut molt llunyà que s’ha estavellat al travesser i ha faltat poc perquè rebotés dins la porteria.
