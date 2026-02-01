OK Lliga
L'Igualada Rigat, sense opcions a la pista del Calafell (5-2)
Dues targetes blaves a la primera part, la segona molt protestada, obre la victòria dels verd-i-blancs
Els arlequinats cauen a la tercera posició, amb cinc punts d'avantatge sobre l'equip del Baix Penedès
L'Igualada Rigat ha patit la segona derrota de la temporada a l'OK Lliga a la pista del CP Calafell La Menorquina per 5 a 2, en un partit que se li ha torçat des de l'inici i que ha quedat marcat per les dues targetes blaves amb què els àrbitres han castigat els arlequinats, la segona molt protestada pel tècnic Marc Muntaner. L'Igualada, que s'ha vist amb un 5 a 0 en contra a l'inici de la segona meitat, ha reaccionat bé i al tram final del partit ha escurçat la distància amb gols de Roger Bars i Biel Llanes i ha disposat d'un penal i una falta directa per posar la por al cos dels locals.
La derrota fa caure els igualadins a la tercera posició amb 38 punts, els mateixos que el FC Barcelona, a 3 del líder Liceo i amb 5 d'avantatge sobre el Calafell, quart classificat.
No era un desplaçament fàcil per als anoiencs. A més de la rivalitat que hi ha entre els dos equips, agreujada les últimes temporades per l'hegemonia de l'Igualada que li havia guanyat 9 dels 12 partits jugats, s'havia de comptar amb la dinàmica guanyadora en què ha entrat el Calafell. Amb la victòria d'aquest diumenge, són deu triomfs seguits dels patinadors de Guillem Cabestany, un dels quals, fa dues jornades contra el FC Barcelona per 4 a 1.
El partit ha sortit torçat des de l'inici per als homes de Marc Muntaner. Després d'uns minuts de tempteig, amb ocasions poc clares per part dels dos equips, una oportunitat molt bona de Marc Carol ha acabat amb un gol afortunat del Calafell. L'aturada de Martí Serra l'ha recollida Joan Pujalte. S'ha endinsat a pista contrària, el seu xut ha sortit desviat però, el rebot l'ha recollit Carles Domènech que ha sabut batre Arnau Martínez.
A partir d'aquest moment, el partit ha fet pendent cap als del Baix Penedès. Marc Carol ha estat sancionat amb una targeta blava i a l'últim segon de la superioritat, Jero García ha fet el 2 a 0 en un xut llunyà i a la desesperada.
En el temps mort següent, Marc Muntaner demanava "tornar a començar", un partit que se'ls havia "posat de cul". Però, en un altre contracop rapidíssim Pujalte feia el 3 a 0.
Als verd-i-blancs, totes les hi ponien, a les dues àrees i en les interpretacions arbitrals. Matías Pascual topava amb el pal i la bola transitava per la línia de gol sense decidir-se a entrar, i Joan Ruano rebia una altra targeta blava, molt rigorosa i encara més discutida per Marc Muntaner. Pujalte ha fet el 4 a 0 als pocs segons de la superioritat.
Muntaner demanava paciència, recordava als seus que els quedava "tota la segona part" i reclamava "recuperar la solidesa defensiva perquè estem atacant bé". Però, topaven amb Martí Serra i una defensa molt tancada per tapar tots els xuts i no permetre cap segona oportunitat.
Només començar la segona part, un xut de lluny de Carles Domènech, amb rebot inclòs, ha posat el 5 a 0 al marcador i ha estroncat qualsevol esperança de remuntada dels arlequinats.
Tot i la llosa dels cinc gols en contra, els igualadins no s'han deixat anar i han reaccionat bé. Roger Bars al minut 36 i Biel Llanes al 43, han escurçat la distància (5-2) i han salvat l'averatge amb el Calafell, a qui havien vençut a la primera volta per 4 a 1 a les Comes. Encara s'haurien pogut acostar més si Martí Serra, un baluard per als seus, no li hagués aturat un penal a Roger Bars a sis minuts del final i una falta directa a Joel Roma a quatre de l'acabament.
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Dos esquiadors morts després de ser arrossegats per una allau al Pirineu aragonès
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà