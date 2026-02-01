Bàsquet/ Super Copa Masculina i Femenina i Copa Femenina
L’SD Espanyol sorprèn un Martorell inconsistent (68-80)
El CB Artés tomba el Sant Nicolau a domicili
Una excel·lent primera meitat permet al CB Igualada reprendre el camí de la victòria
El Fontajau-Kabler és massa rival per a un ASFE que planta cara i juga un bon partit
L’SD Espanyol va sorprendre un CB Martorell (68-80) que es va veure absolutament superat en el darrer període. Els del Baix Nord van firmar una actuació pobra i inconsistent davant un adversari que lluita per sortir de les places que aboquen al descens a Copa Catalunya.
La tercera derrota consecutiva per als d’Andrés Joya es va començar a gestar en el primer període. Un nefast parcial d’11-19 ja feia pensar que aquella no seria la seva tarda. Tanmateix, en el segon i el tercer quart, el Martorell va reaccionar anotant 22 punts en cada quart i entomant la iniciativa en el marcador. Però, de cop i volta, els ploms a la nau local es van tornar a apagar i ja va ser impossible tornar-los a encendre. En atac, va costar molt robar situacions amb avantatge, i l’encert va brillar per la seva absència. En defensa, es van veure desbordats per una formació que va anotar 29 punts en el darrer parcial.
Un altre dels símptomes del mal partit del Martorell van ser els tirs lliures. Ambdós conjunts van cometre molts errors, però que els seus adversaris se’n deixessin divuit i així i tot guanyessin el partit diu molt de com van anar les coses.
Fitxa tècnica
CB MARTORELL: V.Díaz 5, Cáceres 4, Corral 10, Corominas 5, Bascuñana 12 -cinc inicial- A.Díaz 4, Joya 11, Ribas, Peláez 6, Hernangómez, Yeste 1, Ortiz 10
SD ESPANYOL: Ribas 6, Lorbek 7, Driouech 8, P.Rodríguez, G.Rodríguez -cinc inicial- Raurich 1, Pauls, Oliva12, Castan 4, Bajja 2, Sola 1, Caudevilla
ÀRBITRES: Ferrer i Gotsens
PARCIALS: 11-19, 33-30, 55-51, 68-80
L'Artés venç en una pista molt complicada
El parèntesi pel partit ajornat la setmana passada a causa del mal temps no ha alterat gens ni mica els plans del CB Artés. L’equip entrenat per Oriol Sensat va sumar una clara victòria a la pista d’un rival complicat com el Salas CE Sant Nicolau (59-74). La clau del partit va tornar a ser la dura defensa que van proposar per col·lapsar els seus rivals. Fins al descans, el partit es mantenia obert. Els bagencs dominaven, però les seves prestacions ofensives eren millorables. A la represa, però, un contundent parcial de 12-24 va servir per segellar el quinzè triomf i encarar amb la màxima energia el pròxim partit, a casa, davant el JAC Sants Barcelona.
Fitxa tècnica
SALAS CE SANT NICOLAU: Bueno 14, Domènech 4, Collado 16, Reyes 6, Deix 4 -cinc inicial- De La Torre, Costa 2, Sanahuja, González 3, Humberto 2, Jiménez, Llinares 8
CB ARTÉS: F.Mas 8, Roqueta 2, Guitart 2, Pujolreu 13, E.Mas 12 -cinc inicial- Oliinychenko 11, Cuñé, Soler, Sakai 2, Brià 9, Portella 7, Orrit 8
ÀRBITRES: Rey i Fernández
PARCIALS: 5-14, 28-34, 40-58, 59-74
L'Igualda reprén el camí de la victòria amb una pallissa
El CB Igualada va aconseguir una clara victòria a casa davant el GEIEG Vedruna OTIS (63-47), que les manté de ple en la lluita pel segon lloc. Les anoienques van trepitjar el parquet disposades a deixar enrere l’última derrota a domicili contra el CB Granollers (70-61), amb un contundent parcial que va deixar el matx sentenciat i quasi lligat al descans.
I això que no es presentava un partit excessivament fàcil atenent els precedents i la situació classificatòria de les dues entitats. Les quals també opositen a la segona plaça de la lliga, encara que ara ja de forma més remota (estan a tres victòries de les quatre formacions -entre les quals l’Igualada- empatades amb onze triomfs).
Les jugadores dirigides per Joan Albert Cuadrat van ser molt superiors en els dos primers episodis de la confrontació, firmant un primer acte excel·lent Aleshores, fruit de la relaxació, les contrincants van maquillar el marcador, arribant a rebaixar la barrera psicològica dels deu punts a la represa. Però les anoienques van superar amb nota aquesta situació, i el tècnic va tornar a donar minuts a les júniors.
El següent compromís del CB Igualada serà el pròxim dissabte contra l’Instax-CB Grup Barna, un nou rival directe a la part alta.
Fitxa tècnica
CB IGUALADA: Blanco 11, Compte 18, Enrich 5, Tajahuerce 6 i Roqué 8 -cinc inicial- Vidal 3, Soler 1, González 2, Nieto 2, Puente 6, Rivera 1
GEIEG VEDRUNA B OTIS: Pertegas, C.Calvet 3, R.Calvet 10, Xargay 14, Oliveras 7 -cinc inicial- Gobert, Alonso 9, Monni, Vila 4, Martí, Quera
ÀRBITRES: Del Olmo i Carrasco
PARCIALS: 17-6, 32-12, 44-31, 63-47
L'ASFE no pot inquietar el Fontajau-Kabler
La diferència entre els equips de la part alta i la part baixa a Copa Catalunya és evident. Ni un partit força correcte del Petropintó ASFE va servir per inquietar un Fontajau-Kabler (47-68) que va tercer a la classificació. Les jugadores de Sergi Hormigo afrontaven el duel conscients de la dificultat del rival que tenien al davant, però amb la mentalitat de competir i aprendre de cara als pròxims compromisos contra adversaris més assequibles. Pel que fa al partit contra la formació gironina, les santfruitosenques van tenir bons moments, ratificant la bona línia experimentada en les setmanes anteriors tant en els partits com als entrenaments. Tanmateix, guanyar s’ha convertit en una obligació perquè puguin sortir del sot i reforçar l’aspecte anímic de la plantilla.
Fitxa tècnica
PETROPINTÓ ASFE: Fornells 10, Salas 5, M.López 2, Colldeforn 4, Momotiuk 13 -cinc inicial- Morros 6, A.López, Rodríguez, Franch, Albàs 3, Clarà 4, Martínez
FONTAJAU-KABLER: Puig 5, Casals 3, Castañé 8, Moreno 12, Ulrich 2 -cinc inicial- Pérez 15, Camps 5, Jiménez, Gali 7, Vieytes 5, Colomera 2, Ferreiro 4
ÀRBITRES: Ruiz i Mármol
PARCIALS: 12-19, 18-31, 30-44, 47-68
