L'Igualada no pot amb el Turó de la Peira (0-2)
Dos gols en dos minuts condemnen els anoiencs en un duel directe per la segona posició, malgrat tenir la possessió i les millors ocasions durant tot el partit
L'Igualada va lluitar de valent però va acabar caient per petits detalls davant el segon classificat, el Turó de la Peira barceloní (0-2). L'equip igualadí va ser molt més dominador en la possessió, però els visitants van dominar les dues àrees. Els anoiencs es mantenen tercers a la classificació, però passen a estar a quatre punts dels rivals.
Els igualadins van sortir bé al partit, mantenint la possessió de la pilota i creant ocasions davant d'un rival intens i especialment efectiu en defensa. Els locals, però van perdonar i no van estar especialment precisos en l'última passada i els barcelonins no van deixar escapar l'oportunitat. En una jugada aïllada, a quatre minuts pel descans, el Turó servia un llançament de córner i després d'una jugada embolicada, Marc Rojas anotava el primer gol del partit. El gol va ser una galleda d'aigua freda pels igualadins, i els de Nou Barris van aprofitar per fer el segon. Ja al temps de descompte de la primera meitat, en un servei de falta lateral, Sergio Damián Obispo rematava per establir el 2-0 i posar un aventatge que no es reflexava amb el que s'havia vist al terreny de joc.
La segona meitat va ser un atac constant dels igualadins, però els visitants, una de les millors defenses del grup, es van tancar a darrere per protegir el marcador. L'Igualada estava bolcat a l'atac, i van tenir un parell d'ocasions molt clares que el porter Iker Camacho va aconseguir rebutjar. Tot i intentar-ho de totes les formes, tenir la possessió i les millors ocasions, els anoiencs no van aconseguir anotar.
Victòries de Cardona, Pirinaica i Martorell
La Pirinaica va obtenir una victòria de molt mèrit al complicat camp de l’Alpicat (0-1), un equip que només havia perdut un partit com a local -davant l’Igualada- i que ara ocupa la setena posició, empatat a punts amb l’equip de la Mion, que és vuitè i s’allunya a onze punts de la zona de descens. L’únic gol de l’enfrontament el va aconseguir fer Max Morell, a les acaballes de l’enfrontament, i la bona defensa va donar els tres punts a l’equip de Romans Carrillo.
També victòria molt important pel Cardona, que va treure els tres punts del Fort Pienc (1-2) davant el cuer del grup, el Parc. Els cardonins no es van aconseguir avançar en el marcador fins al minut 75, amb diana de Rafel Pérez. Pocs minuts després, però, els barcelonins van empatar amb diana de penal d’Arnau Sabaté. Al temps de descompte, Marc Lorca va fer el definitiu 1-2. Els cardonins són desens, ja a sis punts del descens.
El Gimnàstic va caure al complicat camp del líder, el Singuerlín (3-1). Els de Santa Coloma es van avançar amb dos gols abans del descans i van fer el tercer a l’inici de la represa. Alejandro Martín va fer el gol dels manresans a les acaballes de l’enfrontament. Els bagencs són novens, a sis punts del descens.
Derrota del Joanenc al camp del cinquè classificat del grup, el Ripollet (2-0), que deixa els santjoanencs a la catorzena posició, a sis punts de la zona de permanència, tot i que tenen un partit pendent. Els vallesans es van avançar només començar el partit, i abans dels vint minuts ja havien fet el segon. Els bagencs no van aconseguir anotar a la porteria rival en la resta de l’enfrontament.
Al grup 3, el Martorell es manté líder després de superar el Juventud 25 de Septiembre (2-0) i aconsegueix ampliar a tres punts la diferència respecte el segon classificat, el Sant Cugat. Jordi García, a la primera meitat, i Yeray Fernández, a les acaballes del partit, van ser els autors dels dos gols dels martorellencs.
