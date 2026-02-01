Meritori empat del Gimnàstic juvenil a Sabadell (1-1)
Els manresans juguen més de mig partit amb un jugador menys i sumen un punt important que els situa a un punt de la permanència
El Gimnàstic de Manresa va empatar davant el Sabadell (1-1) en un duel igualat on els manresans van resistir malgrat jugar des del minut 38 en inferioritat numèrica. Els escapulats són ara tretzens, marcant el tall del descens, i empatats a punts amb el Cornellà i el Sant Cugat, equips que estan fora de la zona de perill.
Els primers compassos del partit van ser de tempteig, amb els manresans sortint bé, però sense massa ocasions a cap de les dues porteries. Al cap de 20 minuts de partit, quan els manresans començaven a tenir el domini de la possessió, Víctor Ceprian era rebia una falta a l'interior de l'àrea i el col·legiat va assenyalar un penal a favor dels manresans, i Pau Galobardes el va transformar per anotar el primer gol. Els bagencs van tenir ocasions per fer el segon, però, al minut 38, Guiu Monsó rebia una segona groga rigorosa i els visitants es quedaven amb un jugador menys. Quatre minuts després, Vincent Pemberton feia el gol de l'empat a la sortida d'un córner, quan la pentinava i aconseguia entrar a la porteria bagenca.
Amb un jugador menys, el Gimnàstic seguir mostrant un molt bon nivell, disputant la pilota i tenint ocasions, però les forces es van anar acabant i els vallesans van créixer en domini i en ocasions. Oriol Dalmau va fer diverses aturades de mèrit i un xut dels visitants va acabar al travesser. Els bagencs van tenir alguna aproximació que tampoc van aconseguir materialitzar.
CE SABADELL: Estevez, Rouco, Pemberton, Osuna, M. García, Fernández, Sacur, Maldonado, K. García, Bauló i Marguí.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Dalmau, Ceprian, Monsó, Ibars, Alsina, Deluchi, Domínguez, Urcan, Nkosi, Rico i Galobardes.
ÀRBITRE: Pol Curiel, auxiliat per Jawad Bakkali i Bilal Zaryouh.
GOLS: 0-1 Galobardes (p) min 27, 1-1 Pemberton min 41.
