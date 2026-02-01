Bàsquet/Tercera FEB grups C-A i C-B
El Navàs s’emporta un triomf vital per la mínima a la pista del Cornellà (75-76)
El Tenea-CB Esparreguera supera el cuer del grup C-B en un duel vibrant i d'alta anotació
El Monbus-CB Igualada es desfà a la represa i cau al feu del Ciutat d'Inca
Guanyar un partit a domicili de forma ajustada sempre té un valor meritori, però fer-ho sense jugar en el millor nivell el multiplica per dos i reforça el treball, el dia a dia i el conjunt de l’equip, en definitiva. Aquest últim escenari és el que va viure el CB Navàs Viscola el passat dissabte al feu del CB Cornella (75-76). La formació bagenca va obtenir el tretzè triomf del curs -el sisè de manera consecutiva- en un matx molt igualat que es va veure abocat a un final a cara o creu en què la sort va tornar a somriure als d’Isidre Suau.
Els locals van sortir al duel amb el peu al fons de l’accelerador disposats a batre un Navàs especulador que no estava a l’altura en defensa. El quadre del Baix Llobregat aprofitava les febleses en el joc que evidenciaven els visitants. La més destacada: la dificultat per tancar el rebot defensiu. En aquest context, els amfitrions -instal·lats a la zona mitjana de la classificació- dominaven per la mínima, però els bagencs no perdien la cara al duel.
Quedava clar que, si el Navàs corregia els principals punts negatius que havien caracteritzat el seu joc a la primera part, podrien situar-se per davant i acabar guanyant el partit. Això va ser així durant gran part del tercer període: els bagencs eren superiors als seus adversaris i prova d’això va ser el resultat parcial amb què van cloure el quart.
Malauradament, per demèrits propis, els forans van seguir cometent errades a l’hora de tancar la seva cistella. Un fet que va propiciar que el Cornellà arribés al tram final amb opcions de victòria. Amb un punt per sota, Pérez Galindo va fallar un tir de dos en l’últim atac local i Marc Bataller, el millor del Navàs, va agafar el rebot que posava punt final al partit.
Fitxa tècnica
CB CORNELLÀ: R.Pérez 11, Martos 12, Morales 24, Rubio 5, G.Pérez 7 -cinc inicial- Llorens 2, Martínez 2, Fenés, Fernández 10, Monsalve, Di, Ros 2
CB NAVÀS VISCOLA: Keita 12, Bataller 22, Monés 12, Zhuravlov 11, Montagut 2 -cinc inicial- Fall 4, Louassa, Albà 13, Saló, Ribera, Planell, Juncadella
ÀRBITRES: Domingo i Pla
PARCIALS: 24-20, 41-40, 56-61, 75-76
L'Esparreguera s'endú un duel vibrant i de molts punts
El Tenea-CB Esparreguera es va endur un duel vibrant, marcat per l’alta anotació, contra el cuer del grup C-B de Tercera FEB, el CB Quart Grues Cruz (100-92). Els del Baix Nord van haver de suar de valent per tombar un conjunt gironí que, tot i la seva condició de fanalet vermell a la classificació, van ser capaços d’anotar 15 triples i fregar el 50% d’encert. La igualtat va ser màxima en tot moment entre dos equips abocats a l’atac i amb unes defenses molt toves i permissives. El partit va arribar en un final molt ajustat en què els homes de Marc Raventós, liderats per un inspiradíssim Jeremy Martin, van ser més efectius per sumar el setè triomf del curs i acomodar-se a la zona mitjana de la taula.
Fitxa tècnica
TENEA-CB ESPARREGUERA: Martin 28, Roy 7, Bardés, Segarra 25, Solé 10 -cinc inicial- Barquets 5, Almirall 2, Roy 7, Sellarès 4, Vera, Campaña 10, Romeo 9, Torralba
CB QUART GRUES CRUZ: Guardiola 5, Noguer 8, Montserrat 2, Cano 17, Salavedra 6 -cinc inicial- Díaz 5, Callave 18, Mateu, Serrat 4, Vancea 13, Rivas, Capell 14
ÀRBITRES: Ruiz i González
PARCIALS: 20-23, 43-41, 68-67, 100-92
La falta de consistència condemna l'Igualada a les Balears
El Monbus-CB Igualada va encaixar la sisena derrota del curs en caure a la pista del Immo Sa Marina Ciutat d’Inca Bàsquet (70-61), formació que malda per eludir les últimes places del grup C-A de Tercera FEB. Els jugadors de Víctor Belenguer van pagar la falta de consistència per emportar-se un partit que van dominar de ple a la primera part. A la represa, però, el duel es va capgirar com un mitjó: els mallorquins van intensificar la seva defensa i el llistó arbitral va ser més permissiu amb l’equip local. Aquesta circumstància va destarotar els anoiencs, que progressivament van perdre l’avantatge que havien construït fins a acabar cedint en l’últim quart.
Fitxa tècnica
IMMO SA MARINA CIUTAT D’INCA BASQUET: Poyatos 13, Sánchez 4, Camí 13, Aguilo 3, Ochogavia 2 -cinc inicial- Riera, Llobera 8, Ellena 2, Fluxa 7, Andreu 14, Llabres 3, Coll 1
MONBUS-CB IGUALADA: Benito, Fons 6, Cumelles 16, Tejero 6, Quintana 10 -cinc inicial- Bernadí, Enrich, Sala 16, Latorre, Baltà 6, Aliaga 1
ÀRBITRES: Segui i Govea
PARCIALS: 12-21, 25-37, 49-52, 70-61
