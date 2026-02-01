Esquí de muntanya
Ot Ferrer i Maria Costa són sisens en relleus a la final B de la prova de la Copa del Món de Boí-Taüll
El berguedà i la santpedorenca, classificats per als Jocs, disputen la prova de consolació en què queda quarta Marta Garcia, del CE Cerdanya Skimo Team
El banyolí Oriol Cardona i l'andalusa Ana Alonso mostren les seves credencials amb la medalla de plata a la prova gran
El berguedà Ot Ferrer i la santpedorenca Maria Costa, esquiadors que d'aquí a tres setmanes competiran als Jocs Olímpics de Milà-Cortina d'Ampezzo, han estat sisens en la cursa de relleus mixtos de la prova de la Copa del Món que s'ha disputat durant tot el cap de setmana a l'estació de Boí-Taüll. Han fet un temps de 31.47.7, a gairebé tres minuts dels guanyadors d'aquesta prova, els francesos Margot Ravinel i Pablo Giner.
En la mateixa cursa hi havia més representació de casa nostra, la de l'esquiadora del CE Cerdanya Skimo Team Marta Garcia, que feia parella amb el basc Iñigo Martínez de Albornoz. Tots dos han quedat quarts, amb un xic més de mig minut menys que Ferrer i Costa.
Aquesta és l'última actuació del berguedà i la bagenca abans dels Jocs, després que Ferrer fos sisè en la cursa esprint de dissabte i que Costa quedés setzena, a les portes de la semifinal. Les de esprint i de relleu són també les dues proves que afrontaran en la cita olímpica, el dia 19 la primera i el 21, la segona, respectivament.
Argent català
La matinal a Boí-Taüll ha tingut de protagonistes els altres dos representants de l'equip espanyol als Jocs, que han fet bons els pronòstics i s'han endut una medalla, malgrat que no ha pogut ser la d'or. En la seva reaparició després d'una lesió que li va causar un atropellament mentre s'entrenava en bicicleta, l'andalusa Ana Alonso, acompanyada del banyolí Oriol Cardona, ha assolit la plata, en arribar amb un temps de 28 minuts i 4 segons.
Només els han sobrat 17 segons per endur-se l'or, que va correspondre a dos francesos més, Emily Harrop i Thibault Anselmet, amb 27.47. La tercera posició del podi va ser per als suïsos Marianne Fatton i Jon Kistler. En la final A participaven un total de dotze parelles.
Alonso ha explicat, en acabat, que "fa només tres mesos no em podia ni moure després de trencar-me els lligaments creuats, així que aconseguir una segona posició a pocs dies dels Jocs em sembla increïble".
Cardona, que el dia abans havia estat segon en l'esprint, també per darrere d'Anselmet, afirmava que "tenia moltes ganes de la cursa d'avui, el primer relleu de la setmana i a tres setmanes dels Jocs, i no m'esperava aquest resultat. L'Ana ha estat espectacular, com la recuperació" que ha dut a terme en les darreres setmanes.
