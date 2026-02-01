Quins cotxes clàssics del Rallye Monte-Carlo Historique han passat avui per Manresa?
La plaça Sant Domènec ha estat un dels controls de pas de la prestigiosa competició
Més de 300 persones s'han apropat per veure els cotxes clàssics, entre els quals hi havia marques com Porsche, Volkswagen o Autobianchi
Més de 300 persones s'han concentrat avui a la plaça Sant Domènec per gaudir del control de pas del Rallye Monte-Carlo Historique. Aficionats del motor han gaudit dels models clàssics més impressionants i de pilots reconeguts com Antonio Sainz Cenamor o Luis Climent Asensio. En total, per Manresa han passat 26 cotxes entre els quals hi havia marques com Porsche, Volkswagen o Autobianchi, entre altres. Descobreix quins vehicles s'han vist a la ciutat avui i qui els conduïa.
Alpine Renault A110 1600
Amb el número 4, els francesos Gilles i Pierre Court, com a pilot i copilot, han passat per la capital del Bages amb un Alpine A110 1600 del 1969.
Porsche 911 2.7
També de França, Thomas Cachau Herreillat al volant i Benjamin Bancel d'acompanyant, han trepitjat Manresa amb un Porsche 911 2.7 de l'any 1977, amb el dorsal 5.
Peugeot 504 Coupe V6
La parella de francesos Jean-Pierre Mader i Thierry Boudet, amb el número 48, han acudit a la cita amb un clàssic Peugeot 504 Coupe V6 del 1976.
Volvo 122 S
Amb el dorsal 93, els austríacs Heinz Ramert i Alexander Frank han impressionat amb un Volvo 122 S del 1970.
Volkswagen Golf GTI
Els catalans Alexandre Revoltos i Josep Llopart, amb el dorsal 94, han passat per la capital bagenca amb un Volkswagen Golf GTI de l'any 1980. Amb aquest mateix model competeixen també Juan Morera i Manuel Cuesta, amb el número 198.
Porsche 911 SC
Vinguts de Bèlgica i amb el 95, Raf Henri Herman i Sven Herman Van Look han impressionat amb un Porsche 911 SC del 1981.
BMW 323
El valencià Luis Climent Asensio acompanyat del català Carles Valls Jiménez han lluït un BMW 323 del 1981, amb el número 103.
Porsche 911 T 2.4
Amb el 105, els espanyols Álvaro Ochagavías Temiño i Manuel Macho Gómez estan participant en el Rallye Monte-Carlo Historique amb un Porsche 911 T 2.4 de l'any 1973.
Porsche 911 S
El madrileny Antonio Sainz Cenamor i el copilot Adolfo González Almuiña han trepitjat Manresa amb un Porsche 911 S del 1966, amb el dorsal 113.
Porsche 911 SC
Amb el Porsche 911 SC de l'any 1982 hi ha hagut dues parelles: els catalans Josep Luis Masdeu i Paco Fernández Fores amb el número 114 i, per altra banda, Álex Ruiz Ayucar i Joseba Rodríguez Tellechea amb el 120.
Porsche 911 S 2.0
Amb el dorsal 130, els catalans Victor Sagi Montplet i Victor Jr Sagi Barrera han passejat per Manresa amb un Porsche 911 S 2.0 del 1968.
Lancia Fulvia Coupe Montecarlo
D'Itàlia, Fabrzio Rossi i Marco Frascaroli han circulat amb un Lancia Fulvia Coupe Montecarlo del 1972, amb el número 153.
DAF 66 Marathon
Els francesos Yannick Roche i Julie Amblard han acudit al Rallye Monte-Carlo Historique amb un DAF 66 Marathon del 1975 i amb el dorsal 166.
Autobianchi A112 Abarth
L'Autobianchi A112 Abarth ha estat el cotxe més vist a Manresa avui. Han lluït aquest model els argentins Enrique i Martín Lukasiewicz, amb el dorsal 171 i un vehicle del 1979; l'andorrà Antonio Arderiu Freixa i l'espanyol Luis Góngora Zenón, amb el 179 i un automòbil també del 1979; els catalans Esteban Munne i Olga Feliu, amb el 180 i un cotxe del 1978; i l'argentí Adrián Carrella i el català Sergi Giralt, amb el 193 i un vehicle del 1983.
Porsche 914/6
Vinguts de França, Stephane i Clément Peculier, amb el 174, han impressionat amb un Porsche 914/6 del 1970.
Renault 5 Turbo 2
Els catalans Andreu Vigué Pujol i Josep Maria Casas Baroy, amb el 197, condueixen un Renault 5 Turbo 2 del 1983.
Volkswagen Scirocco MK1
Amb el 199, Jose Salvador Albiñana i Isaac Laso Canales han trepitjat Manresa amb el Volkswagen Scirocco MK1 de l'any 1979.
MG B GT
Pierre i Louis Mantelin, de França, han acudit a la cita automobilística amb un MG B GT del 1968, amb el dorsal 215.
Alpine Renault A110 1600 S
A la plaça Sant Domènec també s'ha pogut veure un Alpine Renault A110 1600 S amb el número 216. Els francesos Philippe Peculier i Jean Bernard Prudhon participen amb aquest model del 1970.
Fiat Abarth 1000
Ramón Fluvià i Joan Alpiste han pres part del Rallye Monte-Carlo Historique amb un Fiat Abarth 1000, amb el dorsal 237.
BMW 2002
Per acabar, amb el 240, Francisco Fita Tortosa i Pilar Rios Segarra han passat per la ciutat amb un BMW 2002 de l'any 1975.
