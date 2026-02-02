Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Autopista Terrassa-ManresaRecerca a MoiàCrim d'OlesaTrasplantament de caraRodaliesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Atletisme

Anna Recuenco, de l'Avinent Manresa, obté el rècord de Catalunya sub-16 de llançament de disc

L'atleta del club bagenc va llançar l'artefacte a 43 metres i 92 centímetres i va superar la marca, a la seva edat, de l'actual màxima especialista estatal, Laura Redondo

Anna Recuenco, al centre del podi de la prova en què va obtenir el rècord

Anna Recuenco, al centre del podi de la prova en què va obtenir el rècord / FCA

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

La llançadora de l'Avinent Manresa Anna Recuenco ha fet història en aconseguir el títol de Campiona de Catalunya de disc, amb artefacte de 800 grams i, a més, fer-ho amb un nou rècord català. Aquesta plusmarca tenia 22 anys de vida i estava en possessió de l'actual millor especialista espanyola d'aquesta modalitat, Laura Redondo.

Recuenco va ser la millor a la prova de Granollers, superant el registre que ella mateixa tenia amb 40 metres i 34 centímetres i situant-se molt a prop del top-10 històric del rànquing estatal de la categoria, que està situat en 44,14 metres.

La segona posició de la prova va ser per a Aina Velasco, del CE Penedès, amb 42,27 metres i la tercera, per a Ivet Ballbé, del Cornellà Atlètic, amb 35,81.

En aquest Campionat de Catalunya de llançaments llargs d'hivern, també va participar un altre atleta de l'Avinent. Va ser Arnau Rovira, que va prendre part en la final de javelina de 600 grams i va quedar-hi cinquè, amb un millor registre de 36 metres i 91 centímetres.

En la mateixa prova van competir dos llançadors del CA Igualada Petromiralles .Ton Pujol va ser-hi sisè (29,81) i Enric Martí, novè (21,31).

Notícies relacionades

Hi va haver tres presències més de la formació groga-i-negra. Sergi Ventosa va ser cinquè en martell de 4 kg (33.91), Gisela Cristóbal, sisena en javelina de 500 grams femenina, amb 25.53 i Eric Martí, tretzè en el disc d'1 kg, amb 18.51.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents