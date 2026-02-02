Carolina Klüft: Inspiració a dins i a fora de les pistes
Hi ha esportistes que, per a una comunitat o a nivell global, transcendeixen els èxits esportius aconseguits. El seu carisma i la seva personalitat és capaç, fins i tot, d’arrossegar persones perquè segueixin les seves passes. És el que va passar a Suècia en la primera dècada del segle XXI, i encara ara, tot i que en un segon terme, amb una de les millors esportistes de la seva història: Carolina Klüft, una referent de l’atletisme mundial que avui fa 43 anys.
Carolina Klüft, heptatleta i saltadora sueca, tenia uns gens immillorables, ja que era filla d’un exfutbolista professional i d’una saltadora de llargada, establerts a la ciutat de Borås, a prop de Göteborg. Va començar practicant futbol, però l’atletisme la va captivar després d’acompanyar la seva germana a una competició. La seva capacitat física excepcional, amb llargues cames i una gran envergadura, la feien ideal per a les proves combinades
L’any 2000, amb només 17 anys, Klüft ja va ser campiona del món júnior d’heptatló, amb rècord mundial, i també campiona d’Europa júnior. El seu primer gran èxit absolut va arribar al Campionat del Món de París 2003, on, amb 20 anys, va aconseguir el títol mundial d’heptatló amb 7.001 punts. Es convertia així en la segona heptatleta de la història a superar els 7.000 punts, després de la llegendària Jackie Joyner-Kersee.
Més enllà dels resultats, el que feia única Carolina Klüft era la seva personalitat carismàtica. De petita havia patit assetjament, però l’esport li va permetre guanyar confiança i mostrar una alegria contagiosa en cada competició, un tret que la va convertir en una figura molt estimada dins i fora de les pistes.
Paral·lelament a la seva carrera esportiva, va iniciar estudis universitaris en Pau i Desenvolupament a la Universitat de Växjö, centrats en la resolució de conflictes i el desenvolupament sostenible. Aquest vessant acadèmic, sumat al seu impacte esportiu, la va consolidar com una icona de l’esport suec i la va portar a ser ambaixadora de l’Associació Sueca de les Nacions Unides, defensant el paper de l’esport en el desenvolupament social.
La seva trajectòria inclou com a gran culminació els Jocs Olímpics d’Atenes 2004, on va guanyar la medalla d’or olímpica en heptatló. També va sumar dos Campionats del Món més a l’aire lliure i un Campionat d’Europa a Göteborg. A banda de l’heptatló, Klüft també competia en triple salt, prova en què s’acostava sovint als set metres. Les lesions, però, van anar frenant la seva progressió fins a la seva retirada el 2012, amb només 29 anys.
Lluny de desaparèixer de l’escena esportiva, Carolina Klüft ha continuat vinculada a la promoció de l’activitat física. Ha estat una inspiració per a moltes nenes i noies sueques i participa activament en la Generació Pep, una iniciativa impulsada per la família reial sueca per fomentar els estils de vida saludables. Avui, aprofita la seva popularitat i experiència per retornar a l’esport tota l’energia i alegria que aquest li va donar.
