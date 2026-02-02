Futbol
El CE Manresa comunica que Mor Diop sortirà cedit al San Cristóbal
El centrecampista només havia jugat 28 minuts oficials amb el conjunt de Sergi Trullàs
Redacció
El CE Manresa ha informat aquest dilluns que el futbolista manresà Mor Diop, integrant del juvenil A del club i que estava en la dinàmica de la primera plantilla, sortirà cedit al San Cristóbal de Terrassa, equip del mateix grup que els manresans.
Diop havia entrat en nou convocatòries aquesta temporada, però només havia jugat dos partits i un total de 28 minuts amb els blanc-i-vermells. Aprofitant el tancament del mercat, els dos clubs han arribat a aquest acord.
Actualment, el San Cristóbal és novè del grup cinquè de Tercera Divisió, a vuit punts de les places de promoció. El CE Manresa, en canvi, és tercer, a tres punts del lideratge compartit entre el Cornellà i el Badalona. Diop podria debutar aquest cap de setmana al camp del Cerdanyola.
En els últims dies, el CE Manresa ja havia anunciat canvis en la seva plantilla, com les contractacions de Juan Barragán, procedent de l'Atlètic Escaldes, o d'Ángel Vera, que jugava amb l'Azuqueca. També havia donat a conèixer la sortida d'Ernest Merinas, al San Mauro, Guillem Falgueras i Arnau Corominas, Curu, aquest darrer després d'estar cedit pel Girona.
