Judo
Guillem Lozano, de Sant Fruitós i de l'Esport7, guanya el bronze en els estatals júnior de judo
El púgil bagenc va obtenir tres victòries i una sola derrota en la categoria de menys de 100 quilos en la competició que va tenir lloc a Pamplona
Luca de Palma queda a prop del tercer lloc en perdre quan semblava que tenia la victòria a l'abast
Regió7
El judoka santfruitosenc de l'Esport7 Guillem Lozano va aconseguir la medalla de bronze en els Campionats d'Espanya júnior (sub-21) de judo que s'han disputat a Pamplona. Lozano participava en la categoria de menys de cent quilos, en què va aconseguir tres victòries i només va perdre en el combat de semifinals.
Lozano, exempt en la primera ronda, va vèncer el madrileny Mario Bustinza i el navarrès Aritz Lavado abans d'enfrontar-se al segon favorit, el gallec Daniel Lago en semifinals. No va poder aconseguir la victòria i va haver de lluitar pel bronze contra el primer del rànquing de Copes, el canari Antonio Aixel Ramírez, a qui va derrotar per ippon gràcies a una bona escombrada.
En la mateixa competició, Luca de Palma, també de l'Esport7 i del Centre de Tecnificació del Bages i Moianès, va fer una bona competició en menys de 70 quilos i es va quedar a prop del podi. Va fer sis combats, amb quatre triomfs i dues derrotes, i va quedar cinquena, lloc de finalista. El combat per la medalla va ser cruel ja que va projectar la rival, l'aragonesa Leire Alias, i va assolir un wazaari, però va ser immobilitzada per l'adversari, la qual cosa li va costar la derrota.
En el torneig també va destacar la participació de Berta Domínguez en menys de 63 quilos i de Dumi Croitor en menys de 73, tot i que encara són de categoria cadet.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà