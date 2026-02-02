Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Judo

Guillem Lozano, de Sant Fruitós i de l'Esport7, guanya el bronze en els estatals júnior de judo

El púgil bagenc va obtenir tres victòries i una sola derrota en la categoria de menys de 100 quilos en la competició que va tenir lloc a Pamplona

Luca de Palma queda a prop del tercer lloc en perdre quan semblava que tenia la victòria a l'abast

Guillem Lozano, el segon per la dreta, al podi de la seva categoria, a Pamplona

Guillem Lozano, el segon per la dreta, al podi de la seva categoria, a Pamplona / Esport7

Regió7

Manresa

El judoka santfruitosenc de l'Esport7 Guillem Lozano va aconseguir la medalla de bronze en els Campionats d'Espanya júnior (sub-21) de judo que s'han disputat a Pamplona. Lozano participava en la categoria de menys de cent quilos, en què va aconseguir tres victòries i només va perdre en el combat de semifinals.

Lozano, exempt en la primera ronda, va vèncer el madrileny Mario Bustinza i el navarrès Aritz Lavado abans d'enfrontar-se al segon favorit, el gallec Daniel Lago en semifinals. No va poder aconseguir la victòria i va haver de lluitar pel bronze contra el primer del rànquing de Copes, el canari Antonio Aixel Ramírez, a qui va derrotar per ippon gràcies a una bona escombrada.

En la mateixa competició, Luca de Palma, també de l'Esport7 i del Centre de Tecnificació del Bages i Moianès, va fer una bona competició en menys de 70 quilos i es va quedar a prop del podi. Va fer sis combats, amb quatre triomfs i dues derrotes, i va quedar cinquena, lloc de finalista. El combat per la medalla va ser cruel ja que va projectar la rival, l'aragonesa Leire Alias, i va assolir un wazaari, però va ser immobilitzada per l'adversari, la qual cosa li va costar la derrota.

En el torneig també va destacar la participació de Berta Domínguez en menys de 63 quilos i de Dumi Croitor en menys de 73, tot i que encara són de categoria cadet.

