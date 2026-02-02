L'Ateneu les Bases de Manresa repararà les goteres del pavelló aquest febrer
El regidor d’Esports, Anjo Valentí, assegura que els treballs estaven previstos per a aquest gener, però que les pluges abundants els van impossibilitar
Les goteres van obligar a suspendre els partits de voleibol federats del cap de setmana del 17 i 18 de gener
L'empresa concessionària de l'Ateneu les Bases de Manresa repararà durant aquest febrer les goteres que hi ha al pavelló des de fa anys. L'obra, pressupostada en 79.659,89 euros (IVA inclòs), es durà a terme després que el cap de setmana del 17 i 18 de gener s'hagués de suspendre l'activitat esportiva federada a causa de les pluges abundants.
Les obres, segons apunta el regidor d'Esports i Salut, Anjo Valentí, estaven previstes inicialment per a aquest gener, "però les pluges continuades les van impedir". Així mateix, assegura que si la climatologia ho permet, les obres es realitzaran durant les pròximes setmanes.
En aquest sentit, Valentí remarca que des de la Regidoria d'Esports i Salut "s'ha seguit aquesta qüestió de ben a prop per vetllar que l'empresa complís els compromisos que va adquirir", ja que es tracta d'unes obres que havia d'assumir la concessionària.
Suspensió dels partits de voleibol
Els desperfectes de la coberta comprometen la correcta impermeabilització de l'equipament i el cap de setmana del 17 i 18 de gener va obligar a suspendre els partits de voleibol que hi havia previstos. Com va argumentar Valentí a aquest diari, les goteres no afecten la part central de l’espai de joc, sinó els seus extrems. Per això, quan plou, els entrenaments es poden mantenir sense afectacions notables, però no els partits federats.
