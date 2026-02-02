Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Autopista Terrassa-ManresaRecerca a MoiàCrim d'OlesaTrasplantament de caraRodaliesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Rugbi

El Manresa Rugby Club s'imposa al camp de l'Osona RC i es consolida en segona posició

L'equip bagenc va vèncer per 13-41, amb cinc assajos anotats que van decantar clarament la balança

Oriol Vidal impulsa una touche per part del conjunt manresà

Oriol Vidal impulsa una touche per part del conjunt manresà / Manresa RC

Regió7

Manresa

El Manresa Rugby Club va vèncer a Vic, al camp de l'Osona, per un clar 13-41 en el partit d'aquesta jornada de la lliga de Segona Divisió masculina. Els manresans van dominar sobretot a la primera meitat, malgrat que van patir més a la segona per culpa d'algunes errades defensives.

A més, els osonencs es van avançar en el marcador amb un cop de càstig d'Arnau Casadesús. Però la reacció va ser instantània. Tres minuts més tard, Isaac Majos feia un assaig amb conversió posterior de Marcel Palacios.

El conjunt bagenc va aconseguir fins a cinc assajos durant el partit. Marc Cruz en va fer dos en quatre minuts, només un de transformat, per deixar el 3-19, reduït al descans per cinc punts del local Roger Rovira.

Notícies relacionades

A la represa, dues marques més, en aquest cas de Guifré Viana, amb una altra transformació de Palacios, va reblar un triomf que deixa el Manresa segon, darrere del BC Lions/Begues.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents