Rugbi
El Manresa Rugby Club s'imposa al camp de l'Osona RC i es consolida en segona posició
L'equip bagenc va vèncer per 13-41, amb cinc assajos anotats que van decantar clarament la balança
Regió7
El Manresa Rugby Club va vèncer a Vic, al camp de l'Osona, per un clar 13-41 en el partit d'aquesta jornada de la lliga de Segona Divisió masculina. Els manresans van dominar sobretot a la primera meitat, malgrat que van patir més a la segona per culpa d'algunes errades defensives.
A més, els osonencs es van avançar en el marcador amb un cop de càstig d'Arnau Casadesús. Però la reacció va ser instantània. Tres minuts més tard, Isaac Majos feia un assaig amb conversió posterior de Marcel Palacios.
El conjunt bagenc va aconseguir fins a cinc assajos durant el partit. Marc Cruz en va fer dos en quatre minuts, només un de transformat, per deixar el 3-19, reduït al descans per cinc punts del local Roger Rovira.
A la represa, dues marques més, en aquest cas de Guifré Viana, amb una altra transformació de Palacios, va reblar un triomf que deixa el Manresa segon, darrere del BC Lions/Begues.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà