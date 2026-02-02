Manresa s’omple de passió pels clàssics amb el pas del Rallye Monte-Carlo Historique
Centenars de persones van rebre ahir a la plaça Sant Domènec els 26 equips que van sortir de Barcelona en el retorn del prestigiós ral·li a Catalunya
Centenars de persones es van concentrar ahir a la plaça Sant Domènec de Manresa per donar la benvinguda als 26 participants del 28è Rallye Monte-Carlo Historique, que havien sortit de l’avinguda de la Catedral de Barcelona i que es van aturar al control de pas situat a la capital del Bages abans de continuar en direcció a Puigcerdà. Entre el públic hi destacava una gran diversitat d’edats, totes elles unides per un denominador comú: l’amor pels vehicles clàssics. Entre els equips més rellevants hi havia el format per Luis Climent i Carles Jiménez, amb un BMW 323i de 1981, i el d’Antonio Sainz i Adolfo González, amb un Porsche 911S de 1966.
A 2/4 de tres de la tarda, els vehicles que havien escollit Barcelona com a punt de sortida van abandonar la ciutat comtal rumb a Manresa a través d’un recorregut d’enllaç per carreteres del Vallès, que incloïa la BV-1221 del conegut tram de les Estenalles. La primera aturada va tenir lloc a la capital bagenca, on es va realitzar el primer control de pas a la plaça Sant Domènec. Des d’allà, els 26 tàndems van continuar per la C-16, passant pel túnel del Cadí, Alp i fins a Puigcerdà, des d’on van accedir a França per Bourg-Madame.
Tot i que la competició és organitzada per l’Automobile Club de Monaco, el RACC Mobility Club s’ha encarregat de la gestió de la prova en territori català. Jordi Barrabés, director de RACC Motorsport i manresà, va explicar a Regió7 que el pas del ral·li per Manresa forma part del recorregut de concentració: «Els cotxes surten de diferents ciutats d’Europa i fan un trajecte fins al lloc on s’inicia la competició, a França».
Encara que aquesta primera etapa no és competitiva, ja compta, pot comportar abandonaments i té un itinerari marcat que s’ha de respectar i acreditar. «Hi ha una sèrie de controls de pas on els pilots han de segellar el carnet de ruta», detallava Barrabés. Això és precisament el que es va fer ahir a Manresa, on els primers vehicles van començar a arribar cap a 2/4 de quatre de la tarda. Però, per què s’ha escollit la capital del Bages? «Ens van indicar que calia entrar a França per Puigcerdà i vam veure que Manresa era una bona opció», explicava.
Manresà de tota la vida, el director de RACC Motorsport va confessar que aquest control de pas tenia un significat especial per a ell: «He estat sempre vinculat als ral·lis perquè m’agraden molt, però també perquè soc de Manresa». En aquest sentit, va assegurar que la ciutat té una llarga tradició en el món del motor, fet que el va empènyer a endinsar-s’hi. Amb tot, va remarcar el caràcter proper de la prova: «És un esdeveniment molt simpàtic. El fet que siguin cotxes històrics fa que a la gent li faci il·lusió veure’ls».
Aprofitant l’ocasió, es va instal·lar una carpa del RACC i es van exposar una desena de vehicles clàssics per ambientar la jornada. De fet, abans de l’hora prevista per a l’arribada dels primers participants, ja hi havia força gent a la plaça. «Aquí hi ha molt bon material», comentava un jove mentre observava impressionat un dels vehicles. I aquest és precisament un dels grans atractius dels ral·lis històrics: «D’una banda, preserven el patrimoni industrial i permeten veure d’on venim; de l’altra, uneixen generacions, perquè també hi ha gent jove que s’hi ha aficionat. És una activitat molt transversal». En definitiva, es genera un ambient «molt familiar i sa».
Un retorn esperat
El Rallye Monte-Carlo Historique és la prova de regularitat per a automòbils clàssics més prestigiosa del món. Enguany, el ral·li ha tornat a sortir des de Barcelona després d’uns anys d’absència. El 2020 va ser l’última vegada que la competició va arrencar a la capital catalana, després d’haver-ho fet durant 18 edicions consecutives. Tot i això, Barcelona no ha estat l’únic punt de sortida d’aquesta edició: també ho han estat John O’Groats (Escòcia), Bad Homburg (Alemanya), Monte-Carlo, Reims (França) i Torí (Itàlia).
Els vehicles participants, que han sortit des de sis punts diferents d’Europa, es reuniran avui a Valence (França) per iniciar demà el recorregut selectiu, amb proves disputades en carreteres tancades al trànsit. El primer dels 26 equips que van sortir des de Barcelona va ser l’Alpine-Renault 1600 (1969) número 4, pilotat pels francesos Gilles i Pierre Court, seguits del vehicle número 5, el Porsche 911 2.7 (1977) de Thomas Cachau i Benjamin Bancel, també francesos. La participació espanyola en aquesta sortida ha estat especialment nombrosa, amb 13 equips, als quals cal sumar-hi dos copilots que acompanyen pilots d’altres països.
Entre els participants estatals més destacats hi figuren Luis Climent i Carles Jiménez (BMW 323i, 1981, núm. 103), equip que va acabar segon en l’edició de 2025. També hi prenen part Antonio Sainz i Adolfo González (Porsche 911S, 1966, núm. 113), Esteban Munné i Olga Feliu (Autobianchi A112 Abarth, 1981, núm. 180), José Luis Masdeu i Paco Fernández (Porsche 911 SC, 1982, núm. 114), Álvaro Ochagavias i Manuel Macho (Porsche 911T 2.4, 1973, núm. 105), Víctor Sagi Montplet i Víctor Sagi Barrera (Porsche 911S 2.0, 1968, núm. 130), Andreu Vigué i Josep Maria Casas (Renault 5 Turbo 2, 1983, núm. 197), Alexandre Revoltos i Josep Llopart (Volkswagen Golf GTI, 1980, núm. 94), Ramon Fluvià i Joan Alpiste (Fiat Abarth 1000, 1967, núm. 237), entre d’altres.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Dos esquiadors morts després de ser arrossegats per una allau al Pirineu aragonès
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso