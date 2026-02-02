Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jujitsu

Núria Álvarez, de la SA Súria, guanyar l'or en la Supercopa d'Espanya sub-18 de jujitsu

L'esportista bagenca va vèncer totes les seves rivals a Villaviciosa de Odón per superioritat tècnica

Núria Álvarez suma una altra victòria al seu palmarès

Núria Álvarez suma una altra victòria al seu palmarès / Arxiu particulr

Regió7

Manresa

L'esportista de la Societat Atlètica Súria Núria Álvarez va proclamar-se campiona de la Supercopa d'Espanya Comunitat de Madrid de jujitsu, en la categoria sub-18, disputada a la localitat madrilenya de Villaviciosa de Odón.

La bagenca, actual campiona d'Espanya en la modalitat de lluita de menys de 52 quilos, va fer una competició pràcticament perfecta i va vèncer totes les rivals per superioritat tècnica. En només trenta segons va vèncer Joly Bastidas, del País Valencià, vigent subcampiona d'Espanya.

Després va superar la castellonenca Aitana Padilla, que també va caure abans del temps establert. Tot seguit es va enfrontar a les madrilenyes Daniela Martín i Ariadna Martín, a les quals va vèncer amb molta comoditat.

Amb aquest triomf ja es prepara per al Campionat d'Europa, que tindrà lloc entre el 18 i el 21 de març a l'illa de Creta, a Grècia.

