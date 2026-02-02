Voleibol
El Vòlei Manresa derrota en el desempat el CV Reus, l'equip que el precedeix (3-2)
El conjunt bagenc es consolida en la quarta posició de Primera Estatal després d'un partit extraordinàriament igualat
Regió7
El Vòlei Manresa va derrotar el CV Reus, el conjunt que el precedeix en la classificació, després d'un partit molt igualat i molt exigent des del punt de vista físic, tècnic i tàctic. El conjunt del Baix Camp, molt potent físicament i amb jugadors de gran qualitat, va anar empatant als bagencs, que van vèncer al final del cinquè set i van concloure el partit amb parcials de 27-25, 22-25, 25-20, 23-25 i 15-13.
L'enfrontament va estar marcat per intercanvis constants i un gran treball defensiu per part de totes dues formacions. El Manresa va saber competir en els moments clau, guanyant el primer parcial en un final ajustadíssim, tot i que el Reus va respondre amb solidesa en el segon.
La tercera màniga va tornar a caure de la banda local gràcies a un joc més ordenat i efectiu. De tota manera, els visitants van forçar el desempat amb un quart set en què l'equip que el va perdre va arribar als 23 punts.
Ja en el cinquè i definitiu set, la millor rotació de jugadors, la condició física, el fet d'arribar més frescos, i la joventut dels manresans van ser determinants. Amb més energia i determinació en els punts decisius, el Vòlei Manresa va tancar el partit i aconseguir una victòria de molt mèrit.
Amb aquest triomf, el Vòlei Manresa suma la quarta victòria consecutiva i continua invicte en aquesta segona volta. Es consolida en quarta posició de dotze equips, amb 25 punts, deu menys que el seu rival d'aquesta jornada i dos més que el Torredembarra, l'equip que el segueix en aquest grup B.
