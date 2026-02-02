Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Vòlei Manresa derrota en el desempat el CV Reus, l'equip que el precedeix (3-2)

El conjunt bagenc es consolida en la quarta posició de Primera Estatal després d'un partit extraordinàriament igualat

Imatges del partit AE Volei Manresa - CV Reus

Regió7

Manresa

El Vòlei Manresa va derrotar el CV Reus, el conjunt que el precedeix en la classificació, després d'un partit molt igualat i molt exigent des del punt de vista físic, tècnic i tàctic. El conjunt del Baix Camp, molt potent físicament i amb jugadors de gran qualitat, va anar empatant als bagencs, que van vèncer al final del cinquè set i van concloure el partit amb parcials de 27-25, 22-25, 25-20, 23-25 i 15-13.

L'enfrontament va estar marcat per intercanvis constants i un gran treball defensiu per part de totes dues formacions. El Manresa va saber competir en els moments clau, guanyant el primer parcial en un final ajustadíssim, tot i que el Reus va respondre amb solidesa en el segon.

La tercera màniga va tornar a caure de la banda local gràcies a un joc més ordenat i efectiu. De tota manera, els visitants van forçar el desempat amb un quart set en què l'equip que el va perdre va arribar als 23 punts.

Ja en el cinquè i definitiu set, la millor rotació de jugadors, la condició física, el fet d'arribar més frescos, i la joventut dels manresans van ser determinants. Amb més energia i determinació en els punts decisius, el Vòlei Manresa va tancar el partit i aconseguir una victòria de molt mèrit.

Amb aquest triomf, el Vòlei Manresa suma la quarta victòria consecutiva i continua invicte en aquesta segona volta. Es consolida en quarta posició de dotze equips, amb 25 punts, deu menys que el seu rival d'aquesta jornada i dos més que el Torredembarra, l'equip que el segueix en aquest grup B.

