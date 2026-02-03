Futbol | Copa del Rei
El Barça es desfà del botxí del Reial Madrid i ja espera rival a la semifinal (1-2)
Els blaugrana van dominar més de 80 minuts, però els va tocar patir en els instants finals amb un gol de Javi Moreno que retallava l'avantatge
El Futbol Club Barcelona va fer bona la seva condició de favorit i es va acabar imposant per 1-2 a l’Albacete Balompié. Un rival teòricament fàcil si es mira la més que important diferència de categoria entre tots dos equips, però que el mateix Reial Madrid va saber en primera persona que aquesta circumstància no val per res en les eliminatòries a partit únic característiques del torneig del KO.
Els locals, conscients de quina havia estat la recepta de l’èxit dels vuitens de final, van sortir amb moltíssima intensitat. Els castellanomanxecs aprofitaven l’impuls moral, i a vegades fins i tot físic, que els suposava jugar al Carlos Belmonte. El Barça dominava el ritme del duel, tot i que durant la primera mitja hora de joc causaven poc perill més enllà d’una ocasió que Marcus Rashford no va saber convertir.
Però els blaugrana tenen molta pólvora en atac, i poc abans d’arribar al descans, una bona pressió de De Jong i l’extrem britànic van aconseguir fer arribar la pilota amb superioritat cap a Lamine Yamal. Una oportunitat que el davanter de Rocafonda no va desaprofitar, i amb una rematada precisa al pal llarg va superar l’estirada de Raúl Lizoain.
El Barça sabia que només un gol podia no ser suficient, i va entrar amb molta intensitat a la segona meitat. El berguedà Marc Bernal conduïa bé els atacs blaugrana, i només els defensors locals sobre la mateixa línia de gol impedien que el Barça golegés. En un córner teledirigit servit per Rashford, Ronald Araújo va rematar amb energia i molta convicció per superar el porter canari de l’Albacete i deixar gairebé sentenciat el partit.
Els locals van posar la por al cos als culers a les acaballes gràcies a una rematada de Javi Moreno, però el Barça va saber patir i ja espera rival a les semifinals.
