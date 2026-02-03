Futbol | Tercera RFEF
EL CE Manresa cedeix Marc de Pedro a la Unión Molinense fins al final de la temporada
L'exjugador de l'entitat manresana tanca el capítol de sortides en aquest mercat d'hivern i abandona el club fins a final de temporada
Regió7
El Centre d’Esports Manresa dona gairebé per tancada la plantilla de cara a aquest final de temporada en què l’entitat està pugnant per recuperar la plaça a Segona Federació que va perdre la temporada 2023/24. L’entitat manresana ha tancat aquesta finestra de fitxatges amb dues sortides, les cessions de Mor Diop anunciada ahir i la de Marc de Pedro, feta pública avui.
La més recent, i que segons el mateix club es va tancar dimarts al vespre, ha estat la de Marc de Pedro. En aquest cas, el migcampista marxarà cedit a un equip de la mateixa categoria que els manresans, Tercera Federació, tot i que en un grup diferent, el 13è. El jugador militarà fins al final de la temporada a les files de la Unión Molinense, als afores de Múrcia.
De Pedro havia tingut bones actuacions amb l'equip que dirigeix Sergi Trullàs, amb qui havia disputat gairebé 300 minuts repartits en 9 partits. A Manresa, el jove jugador ha fet gala també de la seva capacitat per convertir dianes, sobresortint en la jornada 11, en què entrant al minut 65 i va marcar un doblet que donava la victòria al CE Manresa al feu de la UE Vic per 2-4.
