Canicròs
Édgar Jiménez, d'Òdena, es proclama campió de Catalunya de Canicròs sobre neu a Tuixent-la Vansa
L'estació d'esquí nòrdic situada al vessant nord del Port del Comte va acollir el retorn dels campionats nacionals d'aquesta disciplina i de Múixing després de 8 anys
Regió7
L'esportista odenenc Édgar Jiménez i el seu gos Neliox són els nous campions de Catalunya de Canicròs. El corredor del club GOSesport es va proclamar vencedor d'aquesta disciplina a l'estació d'esquí nòrdic de Tuixent-la Vansa, situada al vessant nord del Port del Comte, que va acollir el retorn dels nacionals d'aquesta disciplina i de Múixing després de vuit anys. Un retorn que ha estat possible gràcies als importants gruixos que registren totes les estacions catalanes, també les del Prepirineu.
La prova es va disputar en un entorn d'alta muntanya, amb circuits que exigien molta concentració i un bon to físic per no patir en excés a causa de la important quantitat de neu que s'acumulava a cadascun dels metres del recorregut. Una dificultat afegida que donava encara més importància a la complicitat entre gos i corredor que és característica d'aquestes curses.
Al triomf aconseguit el cap de setmana passat a Tuixent-la Vansa, entre els assoliments de Jiménez aquest hivern cal sumar-hi el campionat estatal que el mateix binomi va segellar el 25 de gener a Baqueira Beret, on l'Édgar i el Neliox es van travessar en primera posició la línia d'arribada. Una prova en què el corredor anoienc i el seu company de quatre potes es van imposar amb certa contundència al també català Joan Altés per més de 2 minuts gràcies a una gran segona mànega. El podi de l'estatal el va completar el castellanolleonès Esdras Menéndez.
Retorn després de vuit anys
La represa d'aquests Campionats Catalans després de vuit anys sense disputar-se s'explica principalment per l'important gruix de neu que ha caigut en el darrer mes al Pirineu i Prepirineu català. La important presència de participants en la cita -s'hi van inscriure 52 esportistes- deixa palès la predisposició de la comunitat del múixing i el canicròs a Catalunya a prendre part de competicions sempre que les condicions per fer-ho siguin òptimes, com aquest hivern.
El fet de dividir en dues jornades la competició ha provocat que la competició es mantingués viva fins als darrers metres de cadascuna de les proves, ja que qualsevol entrebanc d'última hora podia ser decisiu. Es premiava doncs la regularitat i la capacitat de cada esportista per decidir quina zona trepitjar amb l'objectiu que això suposés la menor despesa física possible. En total s'han proclamat 15 campions de Catalunya en cadascuna de les disciplines i modalitats, que consolida la voluntat de continuar impulsant el múixing i el canicròs arreu de Catalunya.
