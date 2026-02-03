Poliesportiu
Els clubs del Congost volen habilitar un espai d'estudi per famílies i esportistes
La base del Bàsquet Manresa va plantejar la idea a la resta d'entitats de la zona a instància de les famílies i van signar una petició al consistori, que l'"està estudiant"
Els clubs de la zona esportiva del Congost de Manresa ja fa temps que persegueixen l'objectiu d'habilitar un espai perquè famílies i esportistes puguin aprofitar el temps que els queda mort per estudiar o avançar feina. Es tracta d'una iniciativa que impulsa el Bàsquet Manresa 2015 (l'entitat dels equips de formació), que segons explica el seu president, Xavier Clavero, ho van fer "a instància de les mateixes famílies. El bar no és un espai on fer deures, i tampoc ho és el cotxe, on he vist molts pares".
Des de fa una mica més de tres setmanes, el club va optar per donar una solució "momentània" a totes aquestes famílies habilitant les cabines de retransmissió dels partits al Nou Congost. Una mesura que segons explica el mateix Clavero "està funcionant" i que "ja han utilitzat diferents persones que ho necessitaven". Prova d'això és que el dia abans del partit d'Eurocup contra el Neptunas Klaipeda de fa un parell de setmanes, "una mare havia demanat ser-hi, i com que coincidia amb l'entrenament abans del partit de l'equip lituà, es pensaven que els estaven espiant" explica esbossant un somriure.
L'incident no va tenir més repercussions, però evidencia que "hi ha moltes famílies a qui se'ls cavalquen els entrenaments dels seus fills, no només que juguen a bàsquet, sinó que un entrena al complex i un altre fa gimnàstica, atletisme, beisbol... i queden moltes estones mortes". Davant d'aquesta evidència, Clavero explica que va plantejar a la resta de directius dels clubs del Congost la possibilitat de tenir un espai d'aquestes característiques que poguessin compartir, i que tots ells van signar una proposta que ho traslladava al consistori. L'Ajuntament, preguntat per com es troba la iniciativa, ha dit que "l'estem estudiant".
Una necessitat compartida
Nina Pont, presidenta del Manresa CBF, reconeix que la possibilitat de disposar d'aquest nou espai "per descomptat que ens interessa", tot i que és cauta, ja que "es va parlar del tema fa molts mesos, però va lent. Crec que estava aprovat, però ningú ens n'ha dit res al respecte". En aquest sentit, Pont apunta que "també havien de canviar el gimnàs del Complex per poder posar-nos les oficines allà de manera temporal fins que no es faci la remodelació del Nou Congost" tot i que encara no en saben res.
Carles Fernández, director esportiu del Beisbol Manresa ha expressat que "com a club encara no tenim la necessitat d'aquest espai, tot i que estem a favor del projecte, ja que permet millorar la infraestructura del Congost, i això és sempre positiu". Comparteix que "no sé on ho acabaran fent", tot i que "estaria bé que fos en un nou espai". Fernández es mostra agraït de la gestió municipal de l'espai, però s'enfoca en el "criteri argumentat" que s'ha de seguir: "Ara mateix és important que es finalitzin totes les fases de millora del camp, l'enllumenat que s'està substituint, i la instal·lació d'herba artificial en un futur".
Jordi Roy, president del Club Atlètic Manresa, reconeix que es tracta d'una "iniciativa interessant perquè les famílies ho han demanat", tot i que "vam tenir una reunió on l'Ajuntament ens va dir que no hi havia opció inicial, i aquí ens hem quedat". Per pal·liar aquestes llargues esperes, des del club "hem muntat una activitat amb un monitor perquè una colla de pares corrin mentre esperen els seus fills". De la mateixa manera, explica que "tenim la sala de juntes per si algun atleta vol aprofitar el temps després d'entrenar".
