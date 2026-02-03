Laporta anuncia que dimitirà i convocarà les eleccions el 9 de febrer
Els comicis a la presidència del FC Barcelona se celebraran el 15 de març
EFE
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha confirmat aquest dimarts que les eleccions a la presidència del club es convocaran oficialment dilluns 9 de febrer i que l'actual junta directiva dimitirà aquest mateix dia per presentar-se a la reelecció. Els comicis a la presidència del Barcelona se celebraran diumenge que ve 15 de març, la primera data hàbil del calendari segons els estatuts de l'entitat.
En declaracions als mitjans de comunicació del club, Laporta ha explicat que a la junta que se celebrarà dilluns vinent, una part dels membres dimitiran per presentar-se a la reelecció i una altra part assumirà provisionalment la gestió de l'entitat, tot i que no ha revelat quins exerciran aquesta funció.
"Em sento il·lusionat, amb forces que sigui un procés electoral modèlic. Espero que hi hagi una gran participació, que els candidats exposem les nostres propostes. Cadascú tindrà la seva manera de fer-ho, però que sigui dins de la normalitat i de la cordialitat que hi ha d'haver entre 'culers'. Desitjo que hi hagi una alta participació", ha declarat el president del Barcelona.
Laporta ha assegurat que "els que segueixin al club vetllaran pel procés electoral" i ha expressat el seu desig que "el dia de la votació sigui una festa del barcelonisme".
La votació se celebrarà coincidint amb el cap de setmana en què el primer equip de futbol rep la visita del Sevilla, en el partit de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, del qual encara es desconeix la data i l'hora.
Als seus 63 anys, l'advocat barceloní aspira a repetir la victòria que va aconseguir l'any 2021 amb un 54,28 % dels vots. Abans, ja va governar l'entitat entre els anys 2003 i 2010, mentre que el 2015 va perdre els comicis que va guanyar Josep Maria Bartomeu.
A més de Laporta, ja han mostrat la seva intenció de presentar-se a les eleccions Víctor Font, líder del grup 'Nosaltres' i que a les eleccions de l'any 2021 va aconseguir prop d'un 30 % de suports, l'exdirectiu Xavier Vilajoana, que no va superar el tall mínim de signatures en els últims comicis, i el financer Marc Ciria, que recentment va presentar la plataforma 'Moviment 42'. Joan Camprubí, líder del grup de socis 'Som un Clam', encara no ha anunciat si liderarà una precandidatura, però s'ha manifestat a favor de la creació d'una alternativa unitària contra Laporta.
