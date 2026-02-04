Bàsquet
El CB Solsona convoca un concurs per renovar el seu logotip amb un premi de 350 euros
L'entitat pretén actualitzar la seva imatge gràfica, en el 50è aniversari, basant-se en l'essència de l'escut creat el 1977
Els participants només podran ser residents a la comarca del Solsonès
Regió7
El Club Bàsquet Solsona ha obert un concurs públic per escollir el disseny del seu nou logotip coincidint amb la preparcació del 50è aniversari de l'entitat. Vol renovar la imatge gràfica, però sense perdre els valors, la història i l'essència anteriors. El premi per al guanyador serà de 350 euros.
El concurs s'adreça a dissenyadors gràfics i estudiants de disseny o arts gràfiques i persones creatives, però sempre residents a la comarca del Solsonès. Els dissenys han de ser originals, inèdits i mantenir els colors corporatius del CB Solsona, el taronja i el negre, amb versions en blanc, negre i negatiu.
Les propostes s'han de presentar de manera anònima entre el 6 de febrer i el 30 de març mitjançant un sobre tancat lliurat a la seu del club o a la bústia del CB Solsona al pavelló poliesportiu. Els resultats es faran públics el 16 de maig, durant la Fira de Sant Isidre. Se'n valorarà la qualitat gràfica i conceptual, la capacitat de representació del club i la funcionalitat en diferents suports, com equipacions esportives, xarxes socials, cartelleria o marxandatge.
El nou logotip s'estrenarà de cara a la propera temporada. La resta de les bases de concurs es poden consultar al lloc web del club o contactar amb l'organització a través de cbsolsona@gmail.com.
