L’acció surrealista de Joan García a l’Albacete-Barça: provoca un córner… per felicitar Araujo
El porter de Sallent va protagonitzar un episodi peculiar en els últims compassos de la primera meitat dels quarts de la Copa del Rei
Regió7 / Jordi Carné
El FC Barcelona va marxar ahir del Carlos Belmonte amb un bitllet per a les semifinals de la Copa del Rei i una acció surrealista. En els últims compassos de la primera meitat, poc després del gol de Lamine Yamal, Joan García va protagonitzar una de les situacions més virals de la nit. Després d’una bona acció defensiva de Ronald Araujo, que es va interposar davant Antonio Puertas per frustrar un u contra u del davanter local davant el porter sallentí, García, que s’havia mostrat una mica dubitatiu en la sortida, va blocar l’esfèric abans que aquest sortís del terreny de joc.
Qui sí que havia sortit del camp com a conseqüència de l’acció va ser Araujo. I va ser per això que l’àrbitre, Munuera Montero, es va veure obligat a assenyalar córner quan Joan García es va desplaçar amb la pilota entre les mans cap al central uruguaià per felicitar-lo.
Quedaven pocs segons de la primera meitat i l’Albacete va gaudir d’una bona oportunitat per buscar l’empat, però afortunadament per als interessos culers, la jugada a pilota parada del conjunt manxec no va generar perill.
