FUTBOL
Primera topada del vestidor del Reial Madrid amb Arbeloa mentre Florentino s’aferra a Pintus
Diumenge passat, després del triomf davant el Rayo, els jugadors van discrepar amb l’entrenador sobre les seves decisions, cosa que va provocar que tardés una hora a sortir a roda de premsa
Fermín de la Calle
La història dirà que a Xabi Alonso el van fer fora els jugadors amb la complicitat de Florentino Pérez. El pols públic i privat que estrelles del vestidor com Vinícius, Valverde o Bellingham van mantenir amb ell, van acabar per fer-li perdre l’autoritat i fins i tot per renunciar a la seva idea de joc. Però la realitat és que el que li va costar el lloc al de Tolosa va ser la imposició per part del president de la tornada d’Antonio Pintus a la direcció de la parcel·la física.Xabi es va negar en rodó a assumir aquesta ordre i minuts després es va aixecar de la reunió que mantenia amb José Ángel Sánchez acomiadat.
Des del novembre, amb Pintus
Des que Xabi Alonso va aterrar al club amb el seu preparador físic, Ismael Camcantte-López, el president va posar mala cara. Florentino sempre ha volgut que aquesta parcel·la estigués dirigida per un dels seus homes de confiança: Antonio Pintus. Algú amb qui manté una relació molt estreta i amb qui despatxa habitualment. Una cosa que en una època passada va arribar a incomodar el vestidor, que el va assenyalar com un confident del president. Feia mesos que Florentino advertia la seva gent de confiança que no veia els jugadors físicament ben preparats. El novembre, després de la derrota a Liverpool, el president va comentar en públic: «Necessitem Pintus per posar-los a to». Era la primera vegada des que Xabi Alonso dirigia a l’equip que Pérez treia el nom de Pintus a la palestra.
Pintus va arribar al Madrid de la mà de Zidane, que va demanar expressament el seu fitxatge perquè el coneixia de la seva etapa a la Juventus. La seva etapa amb Zidane va deixar a les vitrines del club tres Champions consecutives gràcies a l’anomenat ‘mètode Pintus’, un pla de treball que prioritzava els entrenaments preventius, per minimitzar les lesions, i dividia el calendari en fases per arribar a les fases clau de la temporada amb els pics de forma dels futbolistes. Florentino va quedar encantat amb el preparador italià i quan Zidane va marxar, Pintus va decidir desmarcar-se del francès i es va quedar al Reial Madrid. Un any després acabaria marxant a l’Inter i quan Zizou va tornar al club, el francès no va tornar a comptar amb ell. No obstant, ‘El diablo’, com l’anomenen de manera afectuosa els jugadors, va tornar al Reial Madrid el 4 de juny del 2021 en qualitat de professional independent. Florentino el va recuperar com a cap de preparació física del primer equip i de la metodologia de tots els equips del club, però sense integrar-se a l’‘staff’ d’un Carlo Ancelotti que es va limitar a tenir-lo com a col·laborador. La seva deslleialtat a Zidane el va deixar marcat, almenys en l’etapa de Carletto. Pintus té millor premsa entre els jugadors que entre els tècnics.
I ara amb l’acomiadament de Xabi Alonso, Pintus ha tornat a guanyar galons al club fent-se càrrec del primer equip de nou. Arbeloa el coneix bé, perquè també ha treballat amb el Castella i amb els juvenils que dirigia el de Salamanca. A més, Arbeloa no té intenció de discutir cap decisió de Florentino i des del primer moment ha elogiat la figura de Pintus, que ha dirigit tots i cadascun dels entrenaments de l’equip des que es va produir l’acomiadament del de Tolosa.
Xoc del vestidor amb Arbeloa
Ara Florentino viu dies complicats, amb la grada enfrontada a la llotja ensenyant mocadors i demanant la seva dimissió mentre l’equip es descompon sobre la gespa, i Pintus s’ha convertit en el salvavides a qui s’aferra el dirigent. El president està resignat amb Arbeloa, en qui mai ha cregut i del qual ha sospitat sempre per la insistència del seu fill ‘Chivo’ i el seu entorn. Només han fet falta sis partits per confirmar que al tècnic el càrrec li queda gran, amb dues demostracions a Lisboa i contra el Rayo de la seva inconsistència tàctica i estratègica per governar els partits. Fins al punt que diumenge passat, després del triomf contra els de Vallecas en un partit càtotic, els futbolistes van mostrar les seves discrepàncies al tècnic al vestidor. Això va provocar que Arbeloa tardés més d’una hora a sortir a la roda de premsa. Preguntat pel motiu d’aquest retard, es va limitar a declarar: «Estic bé, gràcies per la preocupació. Gràcies». Els jugadors assumeixen que Arbeloa és un tècnic interí per al club, cosa que menyscaba la seva jerarquia en un vestidor que després dels partits a Lisboa i davant el Rayo qüestiona la seva capacitat. Immediatament després d’aquest episodi, es coneixia que els futbolistes disposarien de dos dies de vacances, malgrat que l’entrenador havia advertit que necessiten més entrenaments. Com va avançar EL PERIÓDICO el 16 de gener passat, els futbolistes del Reial Madrid han sigut advertits que tot el que diguin davant l’entrenador arribarà a les orelles del president i prefereixen callar quan ell està al davant.
Així que mentre busca entrenador per a la temporada vinent al mercat, on Klopp segueix esquiu i Unai Emery mai ha sigut una opció real, el president mira de guanyar temps aferrat a Pintus. El Reial Madrid està viu a la Lliga i la Champions, on el 17 de febrer s’enfrontarà al Benfica de Mourinho de nou. I fins aleshores Pintus ha dissenyat una pretemporada per tornar a posar els futbolistes a punt de cara a la recta decisiva de la temporada. L’italià utilitzarà les màscares per realitzar entrenaments en hipòxia, cosa que permet disminuir la pressió parcial d’oxigen i, en conseqüència, ofereix avantatges a nivell fisiològic. Pintus tractarà de recuperar la millor versió física d’una plantilla que segueix sent una de les que menys corre de la Champions. Amb aquesta millora i amb la crida a l’ordre que està fent el mateix president personalment als futbolistes, espera no acabar la temporada sense títols, com l’anterior.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí