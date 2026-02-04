FUTBOL
Ter Stegen decideix passar pel quiròfan aquest divendres
Ter Stegen es lesiona, podria passar pel quiròfan i perilla que jugui el Mundial
Albert Guasch
Marc-André Ter Stegen tenia davant seu la tessitura de passar pel quiròfan o bé optar per una opció conservadora i menys segura. Finalment, segons ha anunciat el Girona FC, el porter alemany ha decidit operar-se de la lesió a l’isquiotibial de la cama esquerra que es va produir contra l’Oviedo el cap de setmana passat. La cirurgia es realitzarà aquest divendres. Després de l’operació es determinarà el període de baixa.
Ter Stegen va passar per una exploració mèdica després del seu segon partit com a cedit al Girona i després d’una revisió més a fons a Barcelona, en la qual es va confirmar la gravetat de la lesió, ha determinat que la millor opció és el quiròfan. Es tem que el període de baixa serà de diversos mesos i la seva participació en el Mundial amb Alemanya corre perill. Però tot això no se sabrà del cert fins després de l’operació.
Final de la incertesa
Amb aquest comunicat s’acaba la incertesa sobre el pas que ha de fer el jugador cedit pel FC Barcelona al club de Montilivi. La desgràcia s’ha acarnissat amb Ter Stegen, de 33 anys, que tenia davant seu l’oportunitat de recuperar la forma jugant amb assiduïtat i guanyar-se la titularitat de la selecció alemanya en una gran cita després d’un carrera a l’ombra de Manuel Neuer.
Míchel, el tècnic del Girona, era feliç amb la incorporació del germànic, però l’infortuni l’ha obligat a comptar de nou amb Paulo Gazzaniga. I Ter Stegen té davant seu una recuperació que es preveu llarga. Ja es veurà si arriba a temps per jugar algun partit més aquesta temporada.
