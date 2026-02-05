Futbol
El 12è Ciutat de Berga de futbol benjamí torna per Carnaval amb nous equips d'estructures professionals
El campionat aplegarà el 15 de febrer un total de 17 equips i 450 jugadors en la fase final i el debut de formacions com Las Palmas, Mallorca o Andorra
Regió7
El cap de setmana en què les competicions de futbol se solen aturar per Carnaval, Berga és una festa. Sobretot el diumenge. Des de fa dos anys és el dia fixat per al Torneig Ciutat de Berga de futbol benjamí, que enguany aplegarà 17 equips en la fase final. El desembre ja se'n va jugar una de prèvia, la qual cosa fa pujar la participació a 29 formacions i un total de 450 joves futbolistes.
La novetat d'enguany serà el debut de noves estructures professionals com Las Palmas, el Mallorca o l’Andorra. La fase prèvia, disputada el 6 de desembre, va veure la classificació de l’Igualada, el Badalona, l’Hospitalet, el Vic Riuprimer, l’Atlètic Segre i el Joanenc. Les limitacions del camp municipal, a l’espera de les obres de construcció de noves instal·lacions adjacents, limiten, per ara, que el campionat es pugui realitzar íntegrament en un dia.
En la presentació del campionat es van donar a conèixer els integrants de cada agrupació. En el grup A hi haurà el Berga, l’Andorra, l’Atlètic Segre i el Joanenc. En el grup B, Las Palmas, Osasuna, Montecarlo i Badalona. En el grup C, el Mallorca, el Vila-real, el Logronyo i l’Igualada. I en el grup D, el Girona, el FC Barcelona, el Peña Sport, l’Hospitalet i el Vic Riuprimer.
Consolidació del format
En la presentació del torneig, el regidor d’Esports, Guillem Canal, va destacar l’esforç del Club Esportiu Berga. “És la dotzena edició d’un torneig consolidat amb la participació d’equips professionals amb una estructura de futbol base reconeguda arreu, i el fet que repeteixin i vulguin venir any rere any vol dir que el club està fent molt bona feina amb aquest torneig. És un dia gran pel futbol formatiu i per a la ciutat”.
Per la seva banda, el conseller comarcal d’Esports, Ramon Caballé, parlava de la importància que el torneig té per a la zona. “Situa la comarca en el primer nivell del futbol benjamí de l’Estat. Per això, des de l’administració comarcal facilitem tots els recursos en matèria de transport de jugadors i destaquem el fort impacte econòmic”.
Finalment, el president del CE Berga, Lluís Camprubí, afirmava que “el Torneig Ciutat de Berga s’ha consolidat com una cita de referència del futbol base, amb un creixement constant any rere any i una empremta esportiva i social molt positiva a la ciutat i la comarca. Aquest creixement fa necessari que totes les institucions avancin al mateix ritme. Agraïm la implicació de coordinadors, entrenadors, junta, socis i el suport imprescindible d’Occident”.
Els partits es jugaran entre dos quarts de nou del matí i les sis de la tarda del dia 15, amb el sistema habitual de grups, dels quals es classifiquen els dos primers per a quarts de final i eliminatòries fins a la resolució del torneig.
