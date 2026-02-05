Motociclisme
La Bassella Race tanca un cartell de luxe i aplegarà uns 1.200 pilots aquest cap de setmana
L'emblemàtica prova alturgellenca comptarà amb destacats esportistes de casa nostra com el campió mundial d'Enduro, Josep Garcia, Jaume Betriu o Gerard Farrés
Regió7
Bassella, a l'Alt Urgell, tornarà a ser, des de divendres fins diumenge el centre del motociclisme de fora pista del país. Aplegarà uns 1.200 pilots en la Bassella Race, que també comptarà amb l'habitual zona comercial i, esportivament parlant, amb un cartell de luxe.
Aquest l'encapçala el surienc Josep Garcia, campió del món d'Enduro i Enduro1, que participarà en la cursa Pro Xtreme de dissabte a la tarda, a la cursa llarga de diumenge i prendrà part en un divertit repte amb Red Bull, el JG26 Challenge.
Aquest consisteix en marca un temps de referència en un dels obstacles artificials de la cursa Xtrema i 26 pilots amateurs hauran de mirar de superar-lo.
A part d'ell, hi haurà d'altres pilots destacats de casa nostra, com el nargonès Jaume Betriu o el manresà Gerard Farrés, al costat d'altres com Edgar Canet, Laia Sanz, Ivan Cervantes o el polonès Taddy Blazusiak.
Hi haurà una prova de motos, d'adults i nens, expositors i food trucks, que completaran el pàdoc central. Diumenge, a més de l'espectacular cursa multitudinària, hi haurà la Stark Reverse Challenge, una competició d'equilibri i control en què s'utilitza el mode Reverse del model Stark VARG.
El programa complet de la Bassella Race es pot consultar AQUÍ.
